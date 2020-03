Mikkeli asetti Graanista kerrostalotontin kilpailutukseen

Mikkelin kaupungilla on Graanissa Ankkurikadulla neljä tonttia. Ensimmäinen on nyt kaupan.

Mikkelin kaupunki tarjoaa rakennettavaksi kerrostalotonttia Graanista. Kaupunki julkisti tarjouskilpailun keskiviikkona.

Tontti sijaitsee Graanin automarketin länsipuolella Teknograanin rakennuksen ja Savilahden rannan välisellä alueella, joka on asemakaavassa kerrostalorakentamisen korttelialuetta.

Tontin osoite on Ankkurikatu 13, eli tontti sijaitsee alueen Graanintien puoleisella reunalla. Tätä osaa Ankkurikadusta ei oikeastaan vielä ole, vaan osoite on tuleva osoite.

Samalla alueella YIT Rakennus Oy rakentaa parhaillaan asuinkerrostaloa.

Asemakaavan mukaan kaupungin 754 neliön tontille voi rakentaa 1 400 kerrosneliön asuinkerrostalon.

Tontin autopaikat sijoittuvat viereiselle LPA-tontille. Pysäköinti tapahtuu siten yhteispihatontilla, josta kaupungin tarjoamalle tontille tulee kolmanneksen osaomistus.

Tarjouskilpailu on hintakilpailu, jossa korkein tarjous voittaa. Kilpailutus on nähtävissä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Tarjoukset on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupungilla on tällä samalla Graanin alueella kaikkiaan neljä asuinkerrostalon tonttia.

Tontit päätyivät kaupungille aikoinaan YIT:n kanssa solmitun sopimuspaketin järjestelyissä.