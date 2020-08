Essote ratkoo työterveysyhtiön kauppakiemuroita syksyn kuluessa – Yhtiökumppani Suur-Savo lunastaa loputkin osakkeet vain silloin, jos Essote ei voi jatkaa yhtiössä

Etelä-Savon Työterveys Oy:n arki ei tässä vaiheessa muutu mitenkään, vaikka korkein hallinto-oikeus kumosikin sote-yhtymä Essoten valtuuston päätöksen työterveysyhtiön osakkeiden ostamisesta.

Essoten johtaja Risto Kortelainen sanoo, että työterveysyhtiön toiminta jatkuu tavalliseen tapaan. Henkilöstö on töissä ja työterveyspalveluja annetaan aivan normaalisti.

– Kyse on yhtiötä koskevasta osakekauppa-asiasta. Tietenkin on vastattava oikeuden päätökseen, mutta katson, että kun oikeuden päätöksessä ei asetettu aikarajoja, meillä on tuleva syksy aikaa miettiä jatkoratkaisuja, sanoo Kortelainen.

Korkein hallinto-oikeus antoi maanantaina päätöksensä työterveysyhtiötä koskevasta valituksesta.

Oikeus piti voimassa hallinto-oikeuden kannan, jonka mukaan Essoten valtuusto ylitti toimivaltansa päättäessään yhtiön osakkeiden ostosta. Siten oikeus on kumonnut valtuuston päätöksen.

Mikkelin kaupunki myi keväällä 2017 työterveysyhtiönsä 2,6 miljoonalla eurolla Osuuskauppa Suur-Savolle ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle Essotelle.

Kaupassa osuuskaupalle tuli 51 ja kuntayhtymälle 49 prosenttia työterveysyhtiön osakkeista.

Essoten valtuusto hyväksyi kaupan kesäkuussa 2017. Päätöksestä valitti mäntyharjulainen luottamushenkilö Mauri Taipale (kok.). Essote pysyi kannassaan ja vei asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikeus katsoi, että kaupalla syntyi Essotelle "merkittävä osallistuminen yritystoimintaan".

Essote puolestaan sanoo, että sen ainoa tavoite oli saada aikaan toimivat terveyspalvelut, eikä osaomistuksella ole tavoiteltu taloudellista hyötyä.

Perussopimusta ehkä viilataan

Kortelainen ei lähtenyt vielä maanantaina pitemmälle arvioimaan jatkotoimia, vaan sanoo, että asiaa selvitetään tarkoin kaikessa rauhassa.

Torstaina on koolla Essoten yhtymähallitus. Muodollisesti hallitukselle asia tulee tiedoksi, mutta todennäköisesti luottamusjohto käy lähetekeskustelua.

Kortelaisen mukaan päätökseen oli hieman varauduttu hallinto-oikeuden kannan vuoksi.

– Yhtiö on toiminut usean vuoden oikein hyvin, eteenpäin on menty ja Suur-Savon kanssa yhteistyö on sujunut. Syksyn kuluessa nyt pohditaan jatkoratkaisuja.

Kortelainen arvioi jo ensikommenteissaan, että eteen saattaa tulla yhtymän perussopimuksen muuttaminen. Tarkoituksena olisi muuttaa yhtymälle määriteltyjä tehtäviä.

– Katsotaan, voiko perussopimusta muotoilla uudelleen. Se edellyttää kuntien päätöksentekoa.

Mahdollista olisi myös tehdä yhtiöjärjestelyjä.

Kortelainen ei ota näihin kantaa, mutta taustalla on Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläisen jo vuoden 2019 alussa esittämä ajatus siitä, että osuuskauppa voi lunastaa työterveysyhtiön loputkin osakkeet.

Hämäläinen spekuloi lunastusta siinä tapauksessa, että Essoten valtuuston päätös kaatuisi. Näin on nyt käynyt.

Hämäläinen kuitenkin korosti maanantaina, että ensisijaisesti Suur-Savo haluaa Essoten jatkavan yhtiössä.

– Essote on hyvä kumppani. Toivon, että se voi jatkaa. Vasta toissijaisesti mietitään osakelunastusta.

Osakassopimus mahdollistaa lunastuksen

Hämäläisen mukaan Suur-Savo käyttää osakassopimuksen mukaista lunastuslauseketta vain, jos Essote ei voi jatkaa yhtiössä.

– Pallo on nyt Essotella. Toivon, että ratkaisuun lääkkeet löytyvät. Aikataulu sopii meille, ja työterveyden toiminta jatkuu.

Kortelainen ei kommentoi lunastusasiaa lähemmin. Hän kuitenkin sanoo, että keinovalikoimassa sekin ratkaisu on.

– Kaikki vaihtoehdot punnitaan. Ratkaisujen ei kuitenkaan tarvitse olla huomenna valmiita.

Kortelainen pohtii sitäkin, että Essote ottaisi henkilöstönsä työterveyden itselleen.

– Näkisin siinäkin tapauksessa työterveyden omana toimintana. Jo kaupassa oli pontimena alueellisuus. En oikein kannata suurten markkinaehtoisten toimijoiden osallistumista.

Mikkeli: Ratkaisut Essoten asia

Työterveysyhtiönsä myyneellä Mikkelin kaupungilla ei tässä vaiheessa ole enempää lausuttavaa.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen muistuttaa, että kaupunginvaltuuston päätös yhtiön myymisestä on lainvoimainen.

Asia saattaa koskettaa kaupunkia joskus tulevaisuudessa, kun jatkoratkaisuja arvioidaan.

Halonen pohti jo hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, että kauppaa tuskin voidaan peruuttaa. Myyntihinta oli 2,6 miljoonaa euroa.

– Luotan siihen, että vaihtoehtoinen ratkaisu löytyy. En tosin vielä ennakoi mitään jatkosta.

Halonen kuitenkin tuumii, että yksi mahdollisuus on perussopimuksen muuttaminen.

– Se olisi varmin keino, mutta myös pitkä tie. Nopeampiakin vaihtoehtoja on.

– Muistetaan, että kaupunki myi osakkeista Essotelle 49 prosenttia. Pitänee kuunnella toisenkin ostajapuolen ajatuksia.