Essoten alueen koronavirustestaus on muun valtakunnan tavoin ruuhkautunut.

Essoten terveyspalvelujen johtajan Santeri Seppälän mukaan Essotella koronavirustestausta joutuu kuitenkin odottamaan tällä hetkellä maksimissaan yhden vuorokauden. Tällaiset odotukset ovat olleet yksittäisiä.

– Olemme halunneet varmistaa sen, että jos tulee laajempi altistuminen, meillä on kapasiteettia ottaa ne tapaukset vastaan. Odottamaan joutuneet potilaat ovat olleet käytännössä todella lieväoireisia. Heitä on pyydetty seuraamaan vuorokauden ajan, jos oireet katoavat, Seppälä kertoo.

Puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet Seppälän mukaan pahiten.

– Normaalisti päivystyspuheluihin vastataan parissa minuutissa, nyt ihmiset ovat joutuneet odottamaan jopa puoli tuntia tai tunnin. Se on liian pitkä aika.

Seppälä kertoo, että henkilöstöä siirretään ja koulutetaan parhaillaan lisää, jotta ruuhkia saadaan selvitettyä. Uudelleenkouluttaminen ja henkilökunnan siirtäminen tehtävistä toiseen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, ja sillä on myös seurauksia.

– Pyydämme ihmisiltä kärsivällisyyttä, jotta pystymme reagoimaan tilanteeseen. Siirrettävä henkilöstö on aina muista töistä pois, ja esimerkiksi kiireettömiä perusterveydenhuollon aikoja voidaan joutua siirtämään. Meillä ei ole valmiina henkilöstöreserviä kymmenien ihmisten siirtämiseen nopeasti toisiin tehtäviin.

Seppälä kertoo, että jos tilanne pysyy samana, ruuhkat on selvitetty viikonloppuun mennessä. Tilanteet voivat kuitenkin aina muuttua.

– Jos testauksessa jatketaan 10 prosentin päiväkasvua, niin pitää jatkuvasti kouluttaa henkilöstöä ja järjestellä testauksia lisää.

Kesäflunssat ja koulujen ohjeistukset ovat lisänneet testausmäärää

Seppälän mukaan näytteenottomäärät ovat viikon aikana moninkertaistuneet. Testauskapasiteetti Essotella on Seppälän mukaan tällä hetkellä noin 80–100 testiä päivässä. Kun koronaepidemia alkoi keväällä, päivässä tehtiin vain yksittäisiä testejä.

Kapasiteettia on tarkoitus kasvattaa, ja myöhemmin muihin lähikuntiin aukeaa uusia näytteenottopisteitä.

– Mikkelin näytteenottokapasiteettia kasvatetaan edelleen, ja tarkoitus on avata uusia näytteenottopisteitä Juvalle, Mäntyharjulle, Kangasniemelle ja Puumalaan.

Syynä testauksen lisääntymiseen Seppälä pitää kesäflunssien leviämistä ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjausta koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta.

Uuden linjauksen mukaan varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

– Yllätti, kuinka nopeasti kesäflunssat lehahtivat päälle. Infektiopiikki tässä vaiheessa kesää ei ole tyypillistä, kun vertaa aikaisempiin kesiin, Seppälä toteaa.

Ihmisten halu päästä testeihin on lisääntynyt viikossa merkittävästi.

– Täysin oireettomia ei testata, vaikka monet haluavat testiin. Oireettomien kohdalla testauspäätös tehdään tartuntatautilääkärin arvion mukaisesti ja laajemmissa tartuntaketjuselvityksissä harkinnan mukaan.

Tällä viikolla Essoten alueella on todettu kaksi koronavirustapausta. Viimeisimpien tartuntojen altistamissa ihmisissä ei ole Seppälän mukaan havaittu uusia koronavirustartuntoja.

Tärkein yleisohje on sairastaa lieväoireisena kotona

– Kaikista tärkein ohje kansalaisille ei ole testaus vaan se, että jos on flunssaoireita, tulee eristäytyä muista ja sairastaa kotona, Seppälä linjaa.

Heinäkuussa ihmisten käyttäytymisessä on Seppälän mukaan tapahtunut valtava muutos, ja ihmiset ovat liikkuneet flunssaoireisina julkisilla paikoilla. Hänen mukaansa on ollut onni, että koronatilanne on rauhoittunut, sillä muuten olisi tapahtunut jo paljon altistumisia.

– Päivystykseen soittaa paljon ihmisiä, jotka kertovat pitkään olleista flunssaoireistaan, ja pyytävät lupaa tulla koronatestiin. Samalla ihmiset sanovat edellispäivänä olleensa ihmisten ilmoilla. Eli kuitenkin flunssaoireisena menty ja tavattu ihmisiä. Se on huolestuttavaa.

Seppälä painottaa, että jos on koronaviruksen oireita, ihminen voi tehdä omaolotestin netissä tai soittaa päivystysavun numeroon 116 117. Oireisena ei tule lähteä julkisille paikoille.

– Ennen kaikkea ihmisten oman käytöksen merkitys on valtava. Ei testaaminen auta, jos ihmiset ovat sitä ennen oireisena liikkuneet julkisilla paikoilla pitkään.