Tutkinnanjohtaja uskoo, että rikokseen liittyy useampia henkilöitä, joista ainakin osa on Mikkelin ulkopuolelta.

Mannerheimin salonkivaunun kylkeen ilkivaltaisesti töherrettyä tekstiä maalataan piiloon tällä viikolla.

Mikkelin museojohtaja Matti Karttunen kertoo kunnostustyön alkaneen maanantaina.

– Siihen on nyt pohjamaali vetäisty, mutta se maalataan tällä viikolla vielä toistamiseen, jotta pinta saadaan paremmaksi, Karttunen sanoo.

– Pikkuhiljaa saadaan vaunua parempaan kuntoon.

Vaunun ikkunoiden ulkopuolelle asennetaan uudet suojapleksit. Karttusen mukaan suojapleksit on jo tilattu, mutta ne eivät vielä ole saapuneet Mikkeliin.

– Uskoisin, että pleksit saadaan vaihdettua loppuviikon aikana.

Mannerheimin salonkivaunu on määrä kunnostaa perusteellisemmin ensi kesänä. Syksyllä kaupunki hakee remonttiin avustuksia.

– Jos koronatilanne sallii, vaunu pidetään yleisölle avoinna 4. kesäkuuta, minkä jälkeen alkaa kunnostus, Karttunen kertoo.

Vesa Vuorela Ikkunoiden kohdalle tehdyt jäljet katoavat suojapleksejä vaihtamalla.

Kesäkuun neljäs päivä on marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin syntymäpäivä ja puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Se on tavallisesti vuoden ainoa päivä, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua vaunun sisätiloihin.

Mannerheimin salonkivaunua sotkettiin spraymaalilla vajaat kaksi viikkoa sitten yöaikaan. Kaupunki yritti tuloksetta poistaa maalia jo tuoreeltaan toissa viikolla.

Salonkivaunu tuotiin Mikkelin rautatieasemalle toukokuussa 1992.

Epäiltyjä ei ole päästy kuulemaan

Itä-Suomen poliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona. Perusteena törkeydelle on se, että kyseessä on erityisen arvokas ja merkittävä kulttuurihistoriallinen esine, jota kohtaan on tehty merkittävää ilkivaltaa.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Timo Häkkinen kertoo, että poliisilla on käsitys mahdollisista tekijöistä. Epäiltyjä ei kuitenkaan ole vielä päästy kuulemaan.

– Käsityksemme on, että tapaukseen liittyy useita henkilöitä, joista ainakin osa on kotoisin muualta kuin Mikkelistä, Häkkinen sanoo.

Poliisi ilmoitti aiemmin tutkivansa muun muassa rautatieaseman alueen valvontakameranauhoitteita. Lisäksi poliisi kertoi ottavansa vaunun kylkeen maalatun tekstin huomioon mahdollisena nimimerkkinä tai niin sanottuna "täginä".