Saarikko ei vielä kerro kirjastokantaansa

Varastokirjaston kohtalosta on tulossa ratkaisu näillä näkymin syyskuussa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että Varastokirjaston asemasta päätetään lähiviikkoina.

Saarikko kommentoi aikataulua vieraillessaan keskiviikkona illalla Juvalla.

– Alkusyksyllä ratkaisu tulee.

Muuta Saarikko ei hankkeesta sitten todennutkaan. Hän ei arvioinut asetelmaa, eikä kertonut omaa kantaansa. Hän kuitenkin antoi ymmärtää, että jokin ratkaisu tilanteessa pitää tehdä.

– Päätös Varastokirjastosta on ollut työn alla vuosia, joten se on pian ratkaistava. Kuopiossa Varastokirjaston peruskorjaus tulee eteen, ja tarpeita on myös Mikkelissä kampuksella.

Taustalla ovat suunnitelmat Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon, jolla on Mikkelissä keskusarkisto.

Mikkelin kampuksella Saarikko tarkoitti Mikkelin Memory Campusta, joka on Kalevankankaalle rakentuva arkisto-, digitointi- ja kirjastotoimialan osaamiskeskus.

Mikkelin johdon oli määrä tavata Saarikko keskiviikkona Juvalla, mutta tapaaminen peruuntui.

Saimme esille ne argumentit, joita Mikkeli on pitänyt esillä. — Timo Halonen

Syynä oli se, että Saarikko kutsui pikavauhtia Varastokirjastohankkeen kaikki osapuolet yhteiseen neuvotteluun. Palaveri pidettiin etäkokouksena tiistaina aamulla.

Koolla olivat ministeriö, Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, Varastokirjasto sekä Mikkelin ja Kuopion kaupungit. Saarikko halusi kuulla eri osapuolten kannanotot asiaan.

Mikkeliä edusti kaupunginjohtaja Timo Halonen. Hänen mukaansa Saarikko ei esittänyt kantaansa puoleen eikä toiseen, vaan sanoi, että asia on aidosti auki ja että päätös tulee "muutamien viikkojen sisällä".

Halonen sanoo olevansa tyytyväinen tähän palaveriin.

– Sanoisin, että saimme esille ne argumentit, joita Mikkeli on pitänyt esillä, ja niille vielä riittävän huomion.

– No tietysti vastaavasti Kuopio toi omansa esille, muta meillä on vahvat argumentit. Saarikon kantaa asiaan ei silti saatu, sanoo Halonen.

Kaikkia kirjastoja palvelevan Varastokirjaston siirtoa Kuopiosta Mikkelin Memory Campuksen yhteyteen on väännetty pitkään.

Varastokirjaston järjestelyjä selvittäneet asiantuntijat ovat puoltaneet muuttoa Mikkeliin. Uusien tilojen rakentaminen Mikkeliin tulisi lähes 900 000 euroa halvemmaksi kuin Kuopion tilojen saneeraaminen.

Kokonaisuutta puoltaa vielä se, että Kansallisarkiston toiminta laajenee Mikkelissä. Kansallisarkisto aloittaa arkistomateriaalien massadigitoinnin Mikkelissä.