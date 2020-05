Länsi-Savon verkkokommenttien moderointi siirtyy STT:n hoidettavaksi

Nettisivujemme kommenttiosion moderoinnista vastaa maanantaista alkaen STT:n moderointitiimi. Aiemmin moderointia on hoitanut toinen moderointia tekevä yritys.



Kaikki kommentit ennakkomoderoidaan, eli ne tulevat näkyviin vasta kun moderaattori on ne hyväksynyt. Kommentteja hyväksytään kello 7-24. Muina aikoina kirjoitetut viestit käsitellään ja julkaistaan työajan alettua. Kommentointisääntöjemme tai lain vastaisia viestejä ei julkaista. Kommentointisäännöt löydät alta.



Juttujen kommentoinnin tekninen järjestelmä ja käyttäjien nykyiset tunnukset säilyvät ennallaan. Uuteen kommentointijärjestelmään siirrymme loppuvuodesta. Sen jälkeen kommentointi on ainoastaan tilaajiemme käytössä.



Verkkokommentoinnin säännöt:



Keskustelijoiden esittämät näkemykset eivät vaikuta siihen, julkaistaanko ne vai ei, jolleivat ne ole lainvastaisia, muita ihmisiä asiattomasti loukkaavia tai ilmeisen paikkaansa pitämättömiä. Kommenttinsa saa julki, kun pysyy asiassa ja esittää ajatuksensa asiallisesti.



Moderoinnissa otetaan huomioon asiayhteys ja noudatetaan erityistä huolellisuutta, jos todennäköisesti alle 15-vuotias henkilö esiintyy omalla nimellään tai on muuten tunnistettavissa.



Moderoinnissa poistetaan aina viestit, joihin sisältyy



• kunniaa loukkaavia väitteitä

• arkaluonteisia yksityiselämän tietoja

• sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon, kansallisuuteen, kieleen, ihonväriin tai muuhun vastaavaan kohdistuvaa panettelua tai kiihottamista

• henkilöön tai ryhmään kohdistuvia uhkauksia

• yllyttämistä laittomaan toimintaan

• tekijänoikeutta loukkaavaa sisältöä kuten muualta kopioitua tekstiä, kun kyse ei ole tavanomaisesta sitaattioikeuden sallimasta lainaamisesta

• muuta lainvastaista sisältöä



Karsitaan myös



• rikosten ja onnettomuuksien uhrien ja heidän omaistensa henkilötiedot

• muut henkilö- ja yhteystiedot tai nimimerkkien paljastukset

• tarpeeton uskonnon, ihonvärin tai kansallisuuden arvuuttelu esimerkiksi rikostapauksissa

• asiattomat nimimerkit ja nimen tai nimimerkin väärinkäyttö

• epäasialliset linkit tai linkkilistat

• huono tai keskustelua häiritsevä käytös kuten

– haukkuminen ja nimittely

– turhat henkilökohtaisuudet

– kiroilu ja muu selvästi asiaton kielenkäyttö

– kuolemasta iloitseminen ja vahingon toivominen toisille

– välihuutelu ja nälviminen

– runsas suuraakkosten käyttö eli niin kutsuttu huutaminen

– asian tai aiheen kääntäminen toiseksi

– pitkällinen jankuttaminen tai ilmeinen trollaaminen

– toistuvat samat viestit tai jatkokertomukset

• asiaan kuulumaton sisältö kuten– tuotteen, palvelun, puolueen, uskonnon, aatteen tai vastaavan mainostaminen– ulkopuoliset verkkokyselyt, kilpailut tai vastaavat– tutkimuksiin tai vastaavaan liittyvät yhteydenotto- tai aineistopyynnöt

• erittäin ilmeiset asiavirheet

• oikaisu- ja vastinevaatimukset (Lähetä tällaiset vaatimukset suoraan toimitukseen. Näin ne huomataan ja käsitellään asianmukaisesti.)

• lukukelvoton tai epäymmärrettävä teksti