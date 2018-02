Asioisitko itse näin oksettavassa vessassa? Mikkelin torin yleisö-wc:t sotkettiin käyttökelvottomaan kuntoon jätteillä ja ulosteilla Mikkelin torirakennuksen yleisö-wc:t on poistettu toistaiseksi käytöstä. Ne pitää puhdistaa ja desinfioida täydellisesti ennen uudelleen avaamista. Nyt mietitään myös uusia keinoja kulunvalvontaan Vesa Vuorela Torin yleisövessojen kunto oli viikonlopun jälkeen niin järkyttävä, että molemmat suljettiin terveysviranomaisten vaatimuksesta.

Mikkelin torirakennuksen kaksi yleisö-wc:tä on poistettu käytöstä. Yleisö-wc:t suljettiin tiistaina, kun kaupungin terveysvalvonnan työntekijät katsastivat tilat ja totesivat ne käyttötarkoitukseensa nähden liian siivottomiksi.

Taustalla on pitkään jatkunut tahallinen sotkeminen vessoissa ja muualla torirakennuksessa. Siitä on aiheutunut mittavia kuluja sekä hankaluuksia kiinteistössä toimiville yrittäjille sekä torirakennuksessa asioiville.

Yleisövessoja on sotkettu tahallaan muun muassa ihmisulostein. Vessoista on löytynyt myös ruiskuja, verta ja muita jälkiä huumausaineiden käytöstä.

"Painepesuria siellä tarvitaan"

"Eivätköhän nuo verijäljet ja ruiskut kerro, millaista porukkaa siellä käy,"

Suomi-Grillin yrittäjältä Helena Laitiselta meni kuppi lopullisesti nurin viikonlopun jälkeen. Laitinen lähetti Länsi-Savon toimitukseen maanantaiaamuna toisesta wc:stä ottamansa kuvan. Se ei anna ylevää kuvaa ihmisen käyttäytymisestä.

— Vessat olivat viime perjantaista lähtien siivoamatta ja todella ruokottomassa kunnossa. Eikä sinne siivoajia edes voinut velvoittaa menemään. Paskaa on joka paikassa. Painepesuria siellä tarvitaan, Laitinen sanoo.

Laitisen paikalle kutsumat kaupungin terveystarkastajat olivat samaa mieltä. Vessat määrättiin heti suljettaviksi. Ne pitää puhdistaa ja desinfioida täydellisesti ennen uudelleen avaamista.



Laitinen kertoo, että ongelmat ovat jatkuneet pitkään. Ikkunoita on töhritty ja paikkoja sotkettu ja roskattu. Wc-tiloissa on myös ruokailtu.

— Eivät tässä ole mitkään tavalliset nuoret tai puliukot asialla. Eivätköhän nuo verijäljet ja ruiskut kerro, millaista porukkaa siellä käy, Laitinen sanoo.

Torin yleisö-wc:t toimivat 50 sentin kolikolla. Se ei ole estänyt väärinkäytöksiä.

— Tuskinpa ne kaikki sitä maksavat. Yksi menee sisään ja jotenkin jättää oven niin, että toisetkin pääsevät sisään, Laitinen arvelee.

Roskapönttöihinkin on ulostettu

Torirakennuksesta on käynti alas toriparkkiin. Vahingonteot ovat tuttuja myös Mikkelin Toriparkki Oy:lle eivätkä ne rajoitu vessoihin.

— Olemme joutuneet siivoamaan porrastiloja kerran viikossa Toriparkin laskuun. Viikonloppujuopottelijat ja muut kävijät sotkevat porrastiloja jatkuvasti.

— Maksuautomaatin vierestä jouduttiin poistamaan roskakorikin, koska sitä käytettiin myös vessana. Valvontakameroista löytyy puhuttelevaa videomateriaalia, sanoo Mikkelin Toriparkki Oy:n toimitusjohtaja Martti Lokka.



Torirakennuksen valvonnasta ja siisteydestä vastaa Mikkelin kaupungin tekninen toimi. Kaupungin hallintojohtaja Ari Liikanen on kiinteistön omistavan Mikkelin Torikioski Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

— Nyt on ryhdyttävä toimiin asioiden korjaamiseksi. Ovet pysyvät jonkin aikaa kiinni, mutta pyrimme varmasti saamaan wc:t jälleen käyttöön, vaikka niiden käyttämistä on sinänsä vaikea valvoa, Liikanen sanoo.

Torirakennuksen käytävätiloissa on kameravalvonta ja paikalla käy vartiointiliikkeiden henkilökuntaa. Wc-tiloihin kameroita ei saa viedä. Sen kieltää laki.

Kirkkopuistossakin ongelmia

Projektijohtaja Timo Rissanen Mikkelin kaupungin tilakeskuksesta sanoo, että torirakennuksen yleisövessojen kulunvalvontaa olisi saatava paremmaksi. Nyt etsitään keinoja.

— Monissa yleisövessoissa käytössä olevia, huumekäyttöä ehkäiseviä sinisiä valoja pitää ainakin miettiä. Lisäksi on pohdittava, voisiko ovenavaus toimia esimerkiksi niin, että avaamiseen tarvittaisiin kolikon lisäksi esimerkiksi puhelimella annettava koodi, Rissanen luettelee.

Rissasen mukaan ongelmia torin vessoissa on ollut jo pidempään. Niitä on jouduttu siivoamaan normaalia tiheämpään jatkuvan sotkemisen takia. Vastaavanlaisia ongelmia on esiintynyt myös Kirkkopuiston yleisövessassa.