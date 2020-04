Puumalan kunta hakee valtiontukea auttaakseen yksinyrittäjiä – Myös muiden yritysten tukiohjelma etenee

Tukitoimet koronaviruksen kurittamien yritysten auttamiseksi etenevät Puumalassa.

Puumalan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina esityksen 100 000 euron tukiohjelmasta, jolla autettaisiin epidemiasta kärsineitä paikallisia yrityksiä.

Ohjelmaa on valmisteltu kunnan elinkeinotyöryhmässä Puumalan yrittäjien kanssa. Tukea myönnettäisiin esimerkiksi yrityksen henkilöstömäärän, koronavirusepidemian vaikutusten ja yrityksen kiinteiden kulujen perusteella. Tukea voisi hakea toukokuun loppuun asti, ja tuen jakamisesta päätettäisiin kesäkuussa.

Yksinyrittäjille jaettavaksi noin 150 000 euroa

Lisäksi kunnanhallitus päätti hakea valtiontukea puumalalaisten yksinyrittäjien tukemiseen. Alustavasti Puumalan kunta voi saada työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 150 000 euroa yksinyrittäjille jaettavaksi.

Kunta avasi tuen haun yksinyrittäjille jo 9. huhtikuuta, ja hakuaikaa on syyskuun loppuun saakka. Yksinyrittäjälle voitaisiin myöntää 2 000 euron kertakorvaus yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuettavien kustannusten on täytynyt aiheutua maaliskuun ja elokuun 2020 välisenä aikana ja yrittäjällä on oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Tukiohjelmien toteutuminen edellyttää, että kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahamuutoksen vuoden 2020 talousarvioon. Valtuuston on määrä päättää asiasta maanantaina 27. huhtikuuta.