Mikkeliläinen Moision päiväkoti lopettaa toimintansa ensi kesänä – Sitä lopettamiseen on useita, mutta yksi on se, että lapsia ei ole riittävästi

Perinteikäs mikkeliläinen päiväkoti Moisio lopettaa toimintansa kuluvan toimintakauden lopussa. Käytännössä ovet pannaan säppiin heinäkuun lopussa, kertoo päiväkodin johtaja Heli Joensuu.

Syy toiminnan lopettamiseen on sen kannattamattomuus. 24-paikkainen päiväkoti Moisio on yksityinen ja sitä pyörittää Päiväkotiyhdistys Pirtti.

Kannattamattomuuteen Joensuu listaa kaksi syytä.

– Ensinnäkin syksyllä tulee voimaan varhaiskasvatuksen asetusmuutos. Kun suhdeluku nyt on enintään kahdeksan lasta yhtä kasvatushenkilöä kohden, saa syksyllä lapsia olla enintään seitsemän per kasvatushenkilö. Mikkelin kaupunki ei ole huomioinut muutosta palvelusetelinsä suuruudessa, Joensuu arvioi.

Mikkelin kaupungilla on käytössä yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen palveluseteli. Se voidaan myöntää lapselle, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, eikä kotihoidon tuen piirissä.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan parillisina vuosina Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

– Palvelusetelin korotusasia on menossa maaliskuun kasvatus- ja opetuslautakuntaan, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen.

Lapsia ei ole riittävästi toiminnan jatkamiseen

Toinen syy päiväkoti Moision lakkauttamiseen on Joensuun mukaan yksinkertaisesti lapsipula.

Päiväkoti Moisio täyttää keväällä 52 vuotta.

– Tällä alueella ei ole riittävästi kysyntää, lapsimäärä ei riitä. Me olemme kuitenkin yhdistyspohjainen toimija, jolla ei ole vahvaa taustaorganisaatiota tukenaan.

Kilpailu alueella on lisääntynyt viime vuosina. Syksyllä 2018 läheiseen Kirkonvarkauteen avautui yksityinen tiedepäiväkoti Sirius.

– Sellainen käsitys minulla on, että kaupungin puolella on tiukkaa päiväkotipaikkojen kanssa, mutta yksityisellä puolella on ylitarjontaa, Joensuu pohtii.

Päiväkoti Moisiolla on pitkä historia.

– Onhan tämä Mikkelin vanhimpia päiväkoteja, toukokuussa tulee 52 vuotta täyteen.

Moision päiväkodin lapsille on tarjottu korvaavat hoitopaikat Päiväkotiyhdistys Pirtin toisesta varhaiskasvatusyksiköstä eli päiväkoti Pirtistä.

Päiväkodin vakituiselle henkilökunnallekaan paikan sulkeminen ei tarkoita potkuja, vaan hekin voivat siirtyä Pirttiin.

– Heillä on työsopimus yhdistyksen, ei yksittäisen päiväkodin kanssa, Joensuu sanoo.

Määräaikaisten työntekijöiden kohtalo on karumpi. Heille ei ole uusia sopimuksia luvassa.