Huumekaupan päätekijöille pitkät tuomiot Etelä-Savon käräjäoikeudessa – Huumeiden välitys jatkui Mikkelin seudulla reilun vuoden

Etelä-Savon käräjäoikeus on antanut tuomionsa laajassa huumausainevyyhdissä.

Vuonna 1972 syntynyt Tero Henrik Virtanen on tuomittu viiden vuoden vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Vuonna 1961 syntynyt Jouni Tapani Tynys on tuomittu 4 vuoden 5 kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä kätkemisrikoksesta, ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta.

Käräjäoikeudessa käsitellyt asiat ajoittuvat ajalle 1.12.2018–17.9.2019 . Tapauksessa on mukana 17 vastaajaa ja 24 asianomistajaa.

Muiden syytettyjen tuomiot ovat ehdollisia, muutaman kuukauden mittaisia vankeusrangaistuksia ja päiväsakkoja. Ne on annettu pääasiassa huumausaineen käyttörikoksista, huumausainerikoksista ja varkauksista.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Katukauppaa jatketulla huumeella

Kyse on huumausaineiden välitysketjusta. Virtanen on syytteen mukaan hankkinut useamman erän amfetamiinia ja myynyt sitä eteenpäin Tynykselle. Tynys on jatkanut ainetta ja levittänyt sitä katukauppaan. Syyttäjän mukaan hänellä on ollut jatketulle amfetamiinille kuutisenkymmentä ostajaa Mikkelin seudulla. Osa heistä on saanut tuomion tämän tapauksen yhteydessä.

Tynys on myynyt myös kannabista ja huumausaineeksi verrattavaa lääkettä. Huumausainekaupoissa on liikkunut anastettua omaisuutta ja Tynyksen hallusta on löydetty muun muassa varastettuja työkoneita, aseita, perämoottoreita, polkupyöriä ja soutuvene. Kotietsinnän yhteydessä poliisi sai haltuunsa myös kolme haulikkoa, kiväärin ja muokatun starttirevolverin sekä ammuksia niihin.

Mahdollinen kolmas taho

Käräjäoikeuden tulkinta on, että Virtanen on toiminut huumausainekaupassa Tynyksen yläpuolella. Virtasen Tynykselle toimittama amfetamiini on ollut poikkeuksellisen vahvaa ja siitä on saatu huomattavia määriä käyttöannoksia katukauppaan. Kyseessä on ollut erittäin suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta ja toiminnassa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä.

Virtanen tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 26 400 euroa, Tynys 35 630 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan on mahdollista, että tapahtumissa on ollut mukana kolmas myyjätaho, joka on vastannut huumausaineen maahantuonnista. Kilpimieheksi itseään määritellyt Virtanen on kuulusteluissa viitannut kolmanteen henkilöön, mutta kieltäytynyt paljastamasta hänen henkilöllisyyttään omaan turvallisuuteensa vedoten.

Tynykseltä takavarikoidun amfetamiinin pitoisuudet ovat olleet 51–92 prosenttia. Käräjäoikeuden mukaan korkea pitoisuus tarkoittaa sitä, että ollaan lähellä huumausaineen maahantuontia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.