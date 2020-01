Mikkeliläisellä kirpputorilla varashälytin pärähtää nykyisin aiheettomasti lähes joka päivä — Syynä ovat asiakkaiden vaatteisiin ommellut hälyttimet, joita ei ole ostopaikassa tai kotona poistettu

Lähtökohtana on, että myymälä, josta tuote on ostettu, poistaa hälyttimen, muistuttaa Kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala. Jos hälyttimen poistaminen ei onnistu kotona, liikkeen on korvattava ostajalle koodin poistamisesta aiheutuvat kulut.