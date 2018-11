Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen toimipisteen opiskelijat Sini Sepponen, Niko Kallela ja Teresa Pelkonen harjoittelivat tiistaina verenpaineen ja sykkeen mittaamista. Kolmikon on määrä valmistua sairaanhoitajiksi 3,5 vuoden kuluttua.

Kolmikko suorittaa tutkintonsa monimuoto-opintoina, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyvät kerran kuukaudessa viikon opiskelujakson Pieksämäellä. Muuten opinnot hoidetaan etänä ja työharjoitteluna.

Sepponen asuu Joroisissa, Pelkonen Suonenjoella ja Kallela Kuopiossa.

— Ihan kohtuullinen matka kulkea kotoa käsin opiskelupaikkakunnalla, toteavat opiskelijat.

Opiskelijoille tiedotettiin jo viime viikolla siitä, että Diakilla on suunnitelmissa toimintansa uudelleen järjestelyjä

Kaikkien kolmen yhteinen toive on, että he voisivat suorittaa tutkinnon valmiiksi asti Pieksämäellä.

— Jos niin ei käy niin pitää sitten miettiä jotain muuta vaihtoehtoa tai kokonaan uutta tutkintoa, toteaa Sepponen, jolla on lähihoitajan koulutus pohjalla.

Kallela puolestaan työskenteli ennen opiskelun aloittamista palomiehenä Pieksämäellä.

— Sairaanhoitajan ammattitutkinnolla haluan täydentää ammattitaitoani pelastusalan tehtävissä, toteaa Kallela.

Pieksämäellä on yhteensä 368 opiskelijaa ja 32 henkilöstöön kuuluvaa.

Viiden sijasta kolme kampusta

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu ensi maanantaina. Hallituksen kokouksessa on tarkoitus antaa selvitys Diakin toiminnan uudistamisen tilanteesta ja esittää sen perusteella Diakin toiminnan jatkamisesta Pieksämäellä koskeva kannanotto.

Virallista tietoa uudistuksesta ei ole julkistettu.

— Alustavien tietojen mukaan nykyisistä viiden kampuksen toimintaa oltaisiin keskittämässä kolmelle paikkakunnalle. Tämä tarkoittaisi epävirallisten tietojen mukaan muun muassa nykyisen Pieksämäen kampuksen toiminnan loppumista kokonaan, toteaa Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Nykyisin Diak toimii viidellä kampuksella, joista Pieksämäki on yksi.

— Mikäli epäviralliset tiedot toiminnan loppumisesta kokonaisuudessaan Pieksämäellä pitäisivät paikkansa olisi sillä erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Pieksämäelle ja koko maakunnalle, toteaa Mäkinen.

Avoin keskustelu olisi ollut paikallaan

Mäkisen tietojen mukaan suunnitelmia on tehty viime kesästä lähtien.

— Olisi ollut toivottavaa toimia avoimesti ja avata keskustelu Pieksämäen kaupungin ja maakunnan edustajien kanssa asiasta, toteaa Mäkinen.

Mäkinen toivoisi myös, että päätösten vaikutuksia arvioitaisi talouden, toiminnan ja työllisyyden näkökulmasta.

— Kun vastaavia päätöksiä opettajankoulutuksen osalta tehtiin Savonlinnassa jäi vaikuttavuusarvioinnit kokonaan tekemättä.

Toiminnan uudelleen järjestämistä on valmisteltu Diakin sisällä, eikä virallista tietoa ole saatavilla. Julkisuudessa asia on ollut ainakin 9. marraskuuta Savon Sanomissa ja 10. marraskuuta Länsi-Savossa.

Lisäksi Kuopion ja Mikkelin piispat ovat 12. lokakuuta Diakille lähettämässään kirjeessä vedonneet Pieksämäen kampuksen toiminnan jatkamisen puolesta.