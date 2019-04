Veli Liikanen tähtää vihreiden puoluesihteeriksi

Vihreiden mikkeliläinen varapuheenjohtaja Veli Liikanen tavoittelee vihreiden puoluesihteerin paikkaa.

Liikanen sanoo pohtineensa asiaa pääsiäisen aikana ja tulleensa siihen tulokseen, että pyrkii puolueensa puoluesihteeriksi.

Liikasen ei tarvitse kesäkuun puoluekokouksessa haastaa istuvaa puoluesihteeri Lasse Miettistä, sillä Miettinen jättää paikan puolueen kausimenettelyn vuoksi.

Vihreillä sama puoluesihteeri voi olla tehtävässään kolme kaksivuotiskautta. Miettisen jakso tulee nyt täyteen.

Liikasella on politiikanteossa varsin täysi kevät ja alkukesä.

Takana on huhtikuun eduskuntavaalit, joissa Liikanen ei onnistunut menemään läpi. Hän on myös ehdolla vihreiden listalla toukokuun lopulla pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Puoluekokous on kesäkuun puolivälissä Porissa.



Liikanen sanoo punnineensa mahdollisuuksiaan puoluesihteerin tehtävään.

— Katson, että minulla on nyt tuohon tehtävään riittävän vahva tausta. Olen ollut mukana puolueen kannatuksen kasvun ajan puoluehallituksessa vuodesta 2013 ja nyt kaksi vuotta varapuheenjohtajan paikalla.

— Tunnen puolueen ja vihreiden politiikan ja minulla on myös näkemys jatkosta, sanoo Liikanen.

Arkipolitiikassa puoluejohdon tukena

Puoluesihteerin tehtävän Liikanen näkee kaksijakoisena.

Toisaalta puoluesihteeri johtaa puolueorgaania ja puoluetoimistoa ja toisaalta osallistuu arkipolitiikkaan puoluejohdon tukena.

— Puoluetoimistossa on hyvä joukkue, mutta työtä on tehty samoilla resursseilla huolimatta siitä, että kannatus on kasvanut.

— Huhtikuun vaaleissa tilanne vielä muuttui, kun puolue kasvoi, joten edessä on uuden organisaation rakentaminen niin, että neljän vuoden kuluttua voimme haastaa muut puolueet pääministeripuolueen paikan lunastamiseksi.

Liikanen katsoo, että puoluesihteerillä täytyy myös olla poliittista osaamista.

— Puoluesihteerin tehtävä on toteuttaa puolueen politiikkaa ja tukea puoluejohtoa.

Vihreiden puoluesihteerikisa ei ole vielä kunnolla käynnistynyt.

Liikasen lisäksi paikasta on ollut kiinnostunut myös puoluetoimistosta puolueen kampanjapäällikkö Kirsi Syväri.

Liikanen itse arvelee, että vaaliin on lähdössä useampikin ehdokas.

Oman asemansa ehdokkaiden välisessä kampanjoinnissa Liikanen näkee paitsi varapuheenjohtajana myös maaseutu-Suomen edustajana.

— Puolueen kannatus on vahvaa kaupungeissa, lähinnä yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa nuoren väen parissa, mutta puolueessa täytyy olla osaamista ja ymmärrystä myös eri puolilla maata.



Liikanen pohtii, että siinä saattaa olla hänen vahvuutensa, sillä ”tunnen maakuntien Suomen arjen vihreiden näkökulmasta”.

Liikanen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisotutkija, on mukana myös Mikkelin kuntapolitiikassa. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja sekä maakuntapolitiikassa Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen.

Puheenjohtajaa haetaan jäsenäänestyksellä

Porin puoluekokouksessa vihreät valitsevat myös uuden puoluejohtajan, sillä Pekka Haavisto suostui vain pätkäkauteen. Haaviston kausi päättyy puoluekokoukseen.

Liikanen voi vielä asettua ehdolle varapuheenjohtajavaaliin, sillä hän on ollut tehtävässä vasta kaksi vuotta. Sen sijaan varapuheenjohtajat Maria Ohisalo ja Hanna Halmeenpää eivät voi kiertomenettelyn vuoksi enää asettua ehdolle.



Puheenjohtajan paikalle on todennäköisesti tulossa useampikin nimi. Liikanen sanoo, että hän ei tavoittele puheenjohtajuutta.

Puheenjohtajaehdokkaat tulee asettaa 11. toukokuuta mennessä. Puolue järjestää jäsenäänestyksen

Jäsenäänestys on muodollisesti neuvoa-antava, mutta jäsenäänestyksen tulosta pidetään puoluekokousta poliittisesti sitovana, eli jäsenäänestyksen voittaja on myös uusi puoluejohtaja.