Pienkerrostalossa Juvalla tiistaina illalla syttyneen tulipalon sammutustyöt ovat jatkuneet läpi yön ja ovat edelleen käynnissä.

Palo on levinnyt kaikkiin kerrostalon asuinhuoneistoihin, ja rakennus on kärsinyt erittäin mittavat vahingot. Rakennuksessa on seitsemän asuinhuoneistoa ja runsaasti varastotiloja. Kerrostalo sijaitsee Juvantiellä.

Palo ei ole vaarassa levitä muihin rakennuksiin, mutta palopaikalta muodostuu edelleen runsaasti savua. Etelä-Savon pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista onnettomuuskohteen välittömässä läheisyydessä, muodostuvan savun ja pelastusajoneuvoliikenteen vuoksi.

Kerrostalon asukkaat ovat olleet yön hätämajoituksessa toisaalla. Asunnoissa tulipalon syttyessä olleet kuusi henkilöä onnistuivat pääsemään ulos omin avuin.

Jälkisammutustöiden arvellaan jatkuvan vielä keskiviikkoaamupäivän, jonka jälkeen kohteessa käynnistetään palonsyyntutkinta. Pelastuslaitoksen lisäksi selvitystyössä on mukana myös poliisin tekninen tutkinta.

Tulipalon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa. Hätäkeskus sai ilmoituksen rakennuspalosta Juvantiellä tiistaina illalla noin kello 18.30 aikaan.