Aura-auto liikahtaa aiempaa hanakammin — Maanteiden talvihoitoa uudistetaan Etelä- Savossa

Ilmastonmuutoksen myötä lauhtuneet talvet tuovat ongelmia maanteiden talvikunnossapitoon. Lämpötilat vaihtelevat nollan molemmin puolin ja taivaalta sataa vuoron perään lunta, vettä tai räntää. Autoilija yllättää itsensä milloin mistäkin olosuhteista.

— Kun lumi tiellä jäätyy, sitten sulaa ja perään sataa vähän vettä, niin siellä on kaikki mahdolliset yhdistelmät olemassa. Tien kunto vaihtelee maastosta riippuen ja se tekee olosuhteet paljon vaativammiksi, kertoo Pohjois-Savon ely-keskuksen kehittämispäällikkö Timo Järvinen.

Ely-keskukset ja Liikennevirasto pyrkivät vastaamaan ongelmiin uusimalla maantien talvihoidon toimintalinjoja. Käytännössä tämä tapahtuu lisäämällä maanteiden talvihoitoon liittyviä vaatimuksia ja muuttamalla hoitoluokituksia, joihin maantiet on Suomessa jaettu.

Turvallinen lopputulos syntyy aina lopulta siellä ratin ja penkin välissä. — Timo Järvinen

Toistaiseksi uudistus on vielä esityksen tasolla, mutta Järvisen mukaan asia on leimasinta vaille valmis. Muutosten on tarkoitus astua voimaan vilkkaasti liikennöidyillä tieosuuksilla vuoden 2019 alussa ja kaikilla tieluokilla lokakuuhun 2023 mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa tammikuun uudistukset koskevat noin 12 prosenttia maantieverkosta. Muutoksilla pyritään parantamaan etenkin raskaanliikenteen toimintaedellytyksiä ja tien käyttäjien turvallisuutta.

Uudistukset näkyvät urakoitsijoiden arjessa

Konkreettisimmin toimintalinjojen uudistukset näkyvät aurauksesta vastaavien urakoitsijoiden arjessa. Lumisateen sattuessa tietyn tieosuuden aurausurakoitsijalla on tien luokittelusta riippuen määrätty aika, jossa auraus on tehtävä. Nyt tuota aikaa on lyhennetty tunnilla. Myös aurausten lähtökynnyksiä on kiristetty. Esimerkiksi teillä, joilla työt aloitetaan nykyisin lumimäärän ylittäessä neljän senttimetrin rajan, lähtee aura-auto tulevaisuudessa liikkeelle jo kolmen senttimetrin ylityttyä.

Muutoksia tehdään myös liukkaudentorjuntaan. Suomessa maantiet voidaan jakaa karkeasti asvaltti-, kevyt- ja sorapäällysteisiin teihin. Kevytpäällysteisten eli niin kutsuttujen öljysorateiden suolauksesta luovutaan ja siirrytään käyttämään pelkästään hiekoitusta. Suolauksen on havaittu vaurioittavan kevytpäällysteisten teiden pintaa. Jatkossa suolausta käytetään ainoastaan asvaltoiduilla tieosuuksilla, eli käytännössä kaikista vilkkaimmilla reiteillä.

Järvinen muistuttaa, että vaikka tehtävät muutokset kokonaisuudessaan pyrkivät parantamaan olosuhteita tienpäällä, on tienkäyttäjän käytettävä myös omaa harkintaa. Jokaiseen talveen osuu aina päiviä, jolloin lunta voi sataa lyhyen ajan sisällä kymmeniä senttejä.

— Urakoitsijoilla saattaa olla kaikki kalusto käytössä, eikä sekään tahdo riittää. Tie ei yksinkertaisesti ole niin hyvässä kunnossa kuin pitäisi, Järvinen toteaa.

