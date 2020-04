Ville Kakkosesta Metsäsairila Oy:n uusi toimitusjohtaja

Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:n uusi toimitusjohtaja on Ville Kakkonen.

Ville Kakkonen on 32-vuotias mikkeliläinen energiatekniikan diplomi-insinööri. Tällä hetkellä hän toimii mikkeliläisen yrityksen Platom Oy:n varatoimitusjohtajana.

Yhtiö tiedotti keskiviikkona viime viikolla tehdystä valinnasta. Kakkonen aloittaa yhtiön palveluksessa 20. huhtikuuta.

Kakkonen on syntyisin Kiteeltä. Mikkeliin hän muutti vuonna 2011.

Platom Oy:n palveluksessa hän on ollut seitsemän vuotta.

– Metsäsairilan toimiala on mielenkiintoinen. Kiertotalous on tulevaisuuden ala, sanoo Kakkonen kiinnostuksestaan Mikkelin yhtiötä kohtaan.

– Lisäksi Metsäsairila on hyvämaineinen yhtiö. Ecosairilan tuo siihen vielä oman lisämausteensa, sanoo Kakkonen.

Metsäsairilan toimitusjohtajan paikka tuli avoimeksi, kun tehtävässä ollut Sami Hirvonen siirtyi vastaaviin tehtäviin toiselle paikkakunnalle.

Metsäsairilan toimitusjohtaja on ollut myös Biosairila Oy:n toimitusjohtaja.

Metsäsairilan hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen sanoo, että Biosairilan toimitusjohtajan nimestä päättää Biosairilan hallitus.

– Näillä näkymin entinen menettely jatkunee, eli Kakkonen on jatkossa myös Biosairilan toimitusjohtaja, sanoo Miettinen.

Metsäsairilan toimitusjohtajan paikkaa haki kaikkiaan 30 henkilöä.

Ennen lopullista päätöstä nimitysasia kiersi myös kaupunginhallituksessa, sillä kaupungin konserniohjeen mukaan paikan täyttäminen vaati omistajan vahvistuksen.

Hallitus hyväksyi viime maanantaina menettelyn, eli Metsäsairila sai täyttää paikan. Kaupungilla on parhaillaan menossa selvitys konsernirakenteen järjestelyistä.

Juttua on muokattu. Lisätty Ville Kakkosen kommentti ja kuva.