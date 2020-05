Pieksämäkeläinen Leena Kuivalainen saa 2000 palan palapelin valmiiksi viikossa: "Siinä kerrassaan häviää ajantaju ja kaikki muutkin murheet, kun etsii sitä sopivaa palaa"

Leena Kuivalainen on innostunut kokoamaan palapelejä. Isot urakat houkuttavat kokenutta harrastajaa.

Kello saattaa olla puoli kolme aamuyöllä kun Leena Kuivalainen havahtuu palapelin äärestä, jossa hänen piti vain muutama pala laittaa paikalleen. Niin koukuttava on palapeliharrastus.

– Minulla on iso ruokapöytä, jonka toisessa päässä on keskeneräinen peli aina esillä. Siinä kerrassaan häviää ajantaju ja kaikki muutkin murheet, kun etsii sitä sopivaa palaa, Kuivalainen kertoo.

Kirjanpitäjän työtä Pieksämäellä tekevä Kuivalainen on jo useamman vuoden harrastanut palapelejä. Hän ostaa paikallisesta leluliikkeestä 1000-3000 palan pelejä. Innostavimpia ovat pieniä yksityiskohtia pursuavat palapelit, joissa palojen yhteensaattaminen on ongelmanratkaisua parhaimmillaan.

– Tykkään pikkutarkasta työstä. Maisemat, jossa paljon taivasta ja merta eivät ole suosikkejani. Ennemmin muita aiheita.

Kun palapeli vihdoin valmistuu, on Kuivalaisesta nautinnollista ihailla valmista työtä ja sivellä täydellistä pintaa–jokainen pala on paikallaan!

– Se on riemullinen hetki kun iso palapeli valmistuu. En koskaan liimaile niitä tauluksi vaan annan olla jonkin aikaa valmiina pöydällä ja laitan sitten takaisin laatikkoon.

Kuivalainen ei ole koskaan tehnyt samaa palapelia kahdesti, vaan on laittanut kerran tehdyt palapelit kiertoon.

– Neljä vuotta olen intensiivisesti tehnyt palapelejä ja kuulun Facebookin palapelien harrastajat ryhmään, jossa voi myydä ja vaihtaa pelejä. Nyt 2 000 palan peli valmistui viikossa.

Aivojen nollausta

Yleensä Kuivalainen aloittaa kokoamisen reunoista eli kehyksistä. Sitten hän etsii yksityiskohtia, joista on helppo edistää palapeliä eteenpäin. Parhaillaan töissä on kamala kiire tilinpäätösten kanssa, joten työpäivät venyvät helposti kaksitoistatuntisiksi. Siitä huolimatta Kuivalainen jaksaa vielä myöhään illalla käydä palapelin kimppuun.

– Lapset ovat aikuisia ja koira on ainoa häiriötekijä kotona, joten voin rauhassa uppoutua tekemään. Kirjaimellisesti nollaan aivoni numeroista ja rentoudun, Kuivalainen naurahtaa.

Palapelien tekeminen on aivoille laadukasta. Vaikka kyse on yksinkertaisesta toiminnasta, palojen etsiminen ja asettelu luo aivoissa uusia hermoimpulsseja, ja ne virkistävät aivotoimintaa. Palapelin kokoamista kuvataan samanlaiseksi kuin uuden kielen oppimista. Aivoille tärkeää on tekemisen säännöllisyys, mielekkyys ja ilo.

Liisa-Ilona Tanninen Pala kerrallaan. Leena Kuivalaisella on jo odottamassa uudet haasteet pöydän kulmalla.

Uutta palapeliharrastuksessa ovat Wasgij-palapelit. Kokoamalla pääsee katsomaan kannen kuvan tilannetta toisesta suunnasta ja vasta sitten selviää mitä kuvassa oikeasti tapahtuu.

– Jos kannessa on pariskunta laskeutumassa lentokoneesta niin valmiissa palapelissä onkin, mitä lentokapteeni näkee koneesta katsoessaan lentokentällä. En ole vielä tehnyt uutuuksia, yksi on minulla tuolla jemmassa. Vaatii varmasti ajattelun muutosta, koska tähän asti olen koonnut kannen kuvaa hyödyntäen, Kuivalainen pohtii.

Pääsiäisen pyhät hurahtivat kolmentuhannen palan palapelin kimpussa. Nyt Pöydällä levähtää hetken valmis kuva. Vieressä odottaa jo pari laatikkoa uusia palapelejä.

– Ehkä viikonloppuna on aikaa aloittaa uusi. Mutta ei pakettia voi aukaista etukäteen, muuten kokoaminen on aloitettava heti, Kuivalainen nauraa.