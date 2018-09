Mäsek ulkoistaa markkinointipäällikön rekrytoinnin — Toimitusjohtaja uskoo, että hyvä tyyppi löytyy ja aloittaa ennen joulua: ”Nimiä ei hakuvaiheessa kerrota”

Mäntyharjun markkinointipäällikön pesti tulee avoimeksi ehkä jo ensi viikolla. Koulutusvaatimuksia on lievennetty, nyt korostetaan työkokemusta ja sitoutumista.

Mäntyharjun kunnan elinkeinoyhtiö Mäsek oy pitää kiinni markkinointipäällikön työtehtävän täyttämisestä.



Mäsekin toimitusjohtaja Eveliina Mäenpää kertoo, että asiaa mietittiin syyskuun aikana hallituksessa kahdessa kokouksessa ja päätettiin, että tällä kertaa avuksi otetaan rekrytointifirma.



Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaan kaikki yli 1000 euron hankinnat täytyy kilpailuttaa, joten rekrytointisopimus on parhaillaan kilpailutuksessa.

— Tarjousten jättöaika päättyy tällä viikolla. Tarjouksia rekrytointifirmoilta on jo tullut, Mäenpää vahvistaa.

Rekrytointifirma kartoittaa sopivia ehdokkaita omien verkostojensa kautta.

Rekrytoinnin hankintapäätös menee Mäsekin hallituksen kokoukseen, mutta Mäenpään mukaan rekrytointifirman nimi on selvillä pian.

Tavoitteena on ollut alusta saakka, että uusi markkinointipäällikkö aloittaa työtehtävissä jo kuluvan vuoden puolella.

— Toki mahdollinen irtisanomisaika vaikuttaa, mutta pidän aikataulua silti edelleen realistisena, Mäenpää sanoo.

Korkeakoulututkintoa ei enää vaadita

Mäntyharjun markkinointipäällikön työtehtävä perustettiin uutena 2015.

Pestiä hoiti maaliskuuhun 2018 saakka Olli Marjalaakso, jonka jälkeen tehtävässä viihtyi puoli vuotta Johanna Harju.



Eveliina Mäenpää kertoo, että kolmannen rekrytoinnin alla työtehtävä on jälleen käyty läpi.

Nimikkeenä pysyy markkinointipäällikkö, mutta koulutusvaatimuksia on lievennetty eikä korkeakoulututkinto ole enää välttämättömyys.



— Nyt etsitään hyvää tyyppiä hyvällä kokemuksella. Rekrytoinnissa korostetaan valmiutta pitkäjänteisyyteen ja sitoutumiseen, Mäenpää muotoilee.

Taidekeskus Salmela Eveliina Mäenpää aloitti Mäsekin toimitusjohtajana elokuussa.

Tammikuun 2018 eli edellisellä hakukierroksella Mäsek ei kertonut hakijoiden nimiä lainkaan julkisuuteen vaan vetosi asemaansa osakeyhtiönä.

Eveliina Mäenpää sanoo, että sama linja jatkuu.



— Moni hakijoista toivoo, että asia pysyy julkisuuden ulkopuolella. Uskomme, että julkisuus vähentää työelämässä olevien hakuhaluja, joten nimiä ei paljasteta tälläkään kertaa.