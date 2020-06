Korona hyydytti ensi kevään kuntavaalien ehdokasasettelun – Puolueet pääsevät vasta nyt toden teolla vaalityöhön

Keskustaväen ehdokkuusintoa on jarruttanut vääntö sote- ja maakuntaratkaisusta. Demareita puolestaan on vauhdittanut pääministerin kansansuosio.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön johtajisto kokoilee papereitaan hotelli Vaakunan auditoriossa. Alkamaisillaan on kunnallisjärjestön kevätkokous. Listalla on rutiiniasioita, mutta tarkoitus on myös keskustella ensi vuoden kuntavaaleista ja ehdokasasettelusta.