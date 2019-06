Puutarhamyymälät elävät nyt kesän kiireisimpiä viikkoja — "Puutarhatyöt ovat jollakin tavalla rauhoittavaa askaretta", sanoo mikkeliläinen Raili Lindholm

Pihoja möyritään, kukkapenkkejä mullitetaan ja istutetaan nyt tarmokkaasti. Innokkaimmilla puutarhatyöt on jo lähes tehty.

Kysyimme Mikkelissä, missä vaiheessa puutarhatyöt jo ovat ja mikä puutarhanhoidossa viehättää.

Raili Lindholm Mikkelistä kertoo, että suurin osa puutarhatöistä on jo tehty.

– Nyt olen etsimässä amppeliin jotakin roikkuvaa kasvia.

– Tykkään tehdä puutarhatöitä ja istutella kukkia puutarhaan ja ruukkuihin. Puutarhatyöt ovat jollakin tavalla rauhoittavaa askaretta. Kun puutarhaan menee vähän kopsuttelemaan, se tuntuu niin rauhoittavalta ja sitten siinä on silmäniloakin. Satokauden loputtua syksyllä saa omasta puutarhasta marjat, vihannekset ja hedelmät. Tänä vuonna en laittanut kesäkurpitsaa kasvamaan, mutta kyllä paljon muuta, Raili Lindholm naurahtaa.

Pilvisellä säällä on hyvä istuttaa kukkia

Riitta Markkanen Järvenpäästä oli Mikkelissä ostamassa kukkia kesämökilleen.

Kari Toiviainen Järvenpääläinen Riitta Markkanen oli Mikkelissä ostamassa kukkia Virtasalmen kesämökille. Hänestä on kiva laitella kukkia esille ja puuhastella puutarhassa.

– Minulla on mökki Virtasalmella. Nyt pääsee puutarhatöihin, kun hankkii kukat täältä mukaan.

– Puutarhatyöt eivät ole vielä alkaneet. Haluan tutustua tarjontaan ja katsoa puutarhamyymälässä, mitä mökille on hankittava. Tykkään laitella kukkasia mökillä esille. Perennoita siellä jo on, mutta joka kesä täytyy joitakin kesäkukkiakin hankkia. Puutarhatöitä on kiva ulkona tehdä ja saada samalla vähän liikuntaa, Riitta Markkanen kertoo.

Päivi Avela Mikkelistä sanoo, että puutarhakauppa on käynyt jo jonkun aikaa.

Picasa Puutarhamyymälässä työskentelevä Päivi Avela sanoo sesongin jatkuvan juhannukseen. Juhannuksen jälkeen tulevat etelän kesämökkiläiset kukkaostoksille.

– Lämmin sää houkuttelee ihmisiä ostoksille, mutta pilvinen sää on ollut oivallista kukkien istutusaikaa.

– Tämän kevään suosikki on ollut hunajamarja eli marjasinikuusama, joka on jo päässyt loppumaankin toukokuussa. Se on terveellinen marjoja tuottava pensas ja kasvupaikan suhteen vaatimaton. Havuja menee myös tosi paljon. Ne ovat pihalla helppoja kasveja ja ikivihreitä. Puutarhakaupan sesonki jatkuu juhannukseen ja sitten tulevat Etelä-Suomen kesämökkiläiset ostoksille, Päivi Avela sanoo.

Iso piha on tylsä ilman kukkia

Jussi Ijäs Mikkelistä oli puolisonsa kanssa kukka- ja taimiostoksilla.

Kari Toiviainen Jussi Ijäksen mielestä kaunis ja värikäs piha viehättää myös miehen silmää. Ostoskärrissä oli ainakin kurkun ja tomaatin taimia sekä joukko kesäkukkia.

– Vaimo on innokas kukkien ostaja ja katsoo tarkkaan, milloin kasveja uskaltaa ostaa, ettei halla vie.

– Tottahan toki kukat viehättävät miehenkin silmää. Jos iso piha on pelkkää ruohikkoa, niin tylsähän se on. Kyllä siinä pitää väriä ja loistoa olla. Sen verran tiedän, että ostoskärrissä on ainakin tomaatin ja kurkun taimia. Kukista en osaa sanoa. Minulle ne kaikki ovat hortensiaa, nauraa Jussi Ijäs.