Arkea koronan aikaan: Kriisityöntekijä Eveliina Saari ei voi tehdä työtään koronan vuoksi kasvotusten kuten tavallisesti — Poikkeustilanne ei ole lisännyt yhteydenottojen määrää

Kriisityöntekijä Eveliina Saari on joutunut omaksumaan uusia työskentelytapoja nopealla aikataululla.

Eveliina Saari on kriisityöntekijä Mikkelin kriisikeskuksessa. Keskus tarjoaa paikallista kriisiapua, ja koronavirustilanne on saanut kaikki työntekijät hoitamaan myös valtakunnallisia tehtäviä. Esimerkiksi Saari on hoitanut tällä viikolla tavallisten yhteydenottojen lisäksi valtakunnallisen kriisipuhelimen päivystystä ja nuorille suunnattua Sekasin-chat-palvelua.