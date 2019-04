Mikkelin Naistingilla ennätysmäärä laulujoutsenia — Perjantaina laskettiin 84, ja lisää lienee tulossa

Mikkelin Rantakylässä sijaitsevalle Naistingin lammelle on muuttomatkallaan pysähtynyt ruokailemaan kymmeniä laulujoutsenia.

Perjantaina 12. huhtikuuta lintuharrastajat laskivat alueella olevan kaikkien aikojen ennätys laulujoutsenia, kaikkiaan 84 kappaletta.

— Tarkistin tämän lintuharrastajien sivustolta, eikä ainakaan vuodesta 1996 lähtien ole tuollaista määrää laulujoutsenia Naistingilla ollut. Kolme vuotta sitten niitä oli parhaimmillaan 78, kertoo lintuharrastaja Timo J. Lehtonen.

Lehtonen arvioi, että lintuja tulee vielä lisää ja ennätys rikkoutuu taas, kun tuuli kääntyy viikonloppuna puhaltamaan etelästä.

— Lähialueen pellot ovat vielä lumen peitossa eikä vesistöissäkään juuri ole sulia paikkoja mistä syötävää voisi etsiä. Naistingista yltää hyvin syömään.

Aivan huoletonta muuttajien levähtäminen ei suojaisallakaan lammella ole.

— Lampi on turvaisa, mutta on siellä kettuja nähty. Lintuja on ollut lammella jo useamman viikon ajan, mutta saa nähdä kuinka kauan lammen vakiopari joukkoa sietää. Nytkin vakiopari on eteläpäässä, ja muut laumassa pohjoispäässä.

Naistingilla on viime päivinä nähty myös kurkipari, isokoskeloita, telkkiä ja nokikanoja.