Urpolan koulussa epäillään sisäilmaongelmaa — Keskustelu ryöpsähti viikonloppuna sosiaalisessa mediassa Keskustelu sisäilmaongelmasta repesi viikonloppuna Facebookissa. Urpolan koulu on lähettänyt aiheeseen liittyen kaksi Wilma-viestiä, muuta tiedotusta ei ole ollut. Urpolan koulun mahdollisesta sisäilmaongelmasta on tiedotettu hyvin vähän.

Mikkelin Urpolan koulussa epäillään olevan sädesientä. Mikkelin kaupunki ei ole vahvistanut asiaa, mutta Länsi-Savon haastatteleman vanhemman mukaan sisäilmaongelmassa on kyse sädesienestä. Useat vanhemmat ovat lukeneet tiedon sädesienestä Urpolan koulun sisäilmaraportista.

Yksi raportin nähneistä vanhemmista on kolmen lapsen äiti Ellinoora Prusak, joka on tuonut asian esille monissa Facebookin ryhmissä.

Länsi-Savo ei ole nähnyt sisäilmaraporttia. Länsi-Savo on yrittänyt tavoittaa kaupungin edustajia kommentoimaan asiaa, mutta kukaan ei ole vastannut yhteydenottopyyntöihin maanantai-iltapäivään mennessä.

Urpolan koulussa tehtiin sisäilmatutkimuksia viime syksynä ja kouluun perustettiin sisäilmatyöryhmä. Osa koulun oppilaista on vanhempien mukaan saanut esimerkiksi iho-oireita koulussa. Useita lapsia on siirretty kotiopetukseen oireiden takia.

Vanhemmille lähetetty kaksi Wilma-viestiä

Tiedotus Urpolan koulun tilanteesta on ollut vähäistä. Vanhemmille on lähetetty aiheesta kaksi Wilma-viestiä.

Urpolan koulun rehtori lähetti torstaina 1. helmikuuta vanhemmille ja huoltajille Wilma-viestin, jossa kerrottiin, että sisäilmatyöryhmä kokoontuu helmikuun lopussa 20. päivä ja päivittää koulun tilannetta. Samalla on tarkoitus keskustella vanhempainillan tai tiedotustilaisuuden järjestämisestä.

Urpolan koulun rehtori jäi sairaslomalle perjantaina 2. päivä helmikuuta. Saman päivän iltana huolestuneet vanhemmat kertoivat sädesienestä ja sisäilmaraportista Facebookin eri ryhmissä. Keskusteluketjuihin kertyi viikonlopun aikana kymmeniä viestejä.

Koska rehtori on sairaslomalla ja koulun varajohtaja on virkavapaalla, varajohtajan sijainen ja vs. rehtori lähetti sunnuntaina 4. päivä helmikuuta iltapäivällä vanhemmille ja huoltajille uuden Wilma-viestin. Siinä hän kertoi saaneensa huoltajilta yhteydenottoja koulun sisäilma-asiaan liittyen. Hän kirjoitti, että ”mahdollisimman avoin, selkeä ja pikainen tiedottaminen sisäilma-asioihin liittyen on niin oppilaiden, huoltajien kuin henkilökunnankin etu ja toive”. Lisäksi hän kirjoitti viestissä toivovansa, että tieto mahdollisista tavoista ja keinoista ratkaista tilanne löytyisi pian.

Mahdollisen sisäilmaongelman aiheuttajaa ei viestissä mainuttu.

Länsi-Savo tavoitti vs. rehtori Maija Uotilan, joka ei halunnut kommentoida asiaa ennen kuin kaupunki tiedottaa siitä lisää. Hänen mukaansa koulu jatkuu Urpolassa normaalisti. Vs. rehtori on kehottanut huolestuneita vanhempia ottamaan yhteyttä kaupungin kunnossapitoinsinööri Jussi Hietalaan, mutta hänen puhelimensa on ollut kiinni maanantaina. Länsi-Savo ei myöskään tavoittanut kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttistä.

Sädesienikasvusto voi aiheuttaa vakavia oireita

Sädesientä esiintyy normaalisti luonnossa. Sisäilmaongelmaksi se muodostuu vasta, kun sädesieni synnyttää rakenteissa kasvuston ja sen aineenvaihduntatuotteet vapautuvat sisäilmaan.

Sädesienelle altistumisen yleisimmät oireet ovat väsymys, päänsärky, pahoinvointi, kuumeilu, lihas- ja nivelkivut, silmien ärsytysoireet, nuha, yskä, kurkkukipu ja ihon kutina.

Urpolan koulussa on luokat 1—6.

