Kokeile eri lajeja ja aloita aktiivinen arki — Saimaa-stadiumilla voi lauantaina etsiä itselleen uutta harrastusta

Aktiivinen arki -tapahtumassa esitellään Mikkelin kaupungin harrastusmahdollisuuksia lauantaina 31. elokuuta kello 10—14.

Saimaa-stadiumilla järjestettävässä tapahtumassa on esillä eri harrastuksia, ja mahdollisuuksien mukaan eri lajeja ja harrastuksia voi testata.

Tapahtuma on suunnattu kaikenikäisille. Mukana on yli 50 eri lajin ja harrastuksen edustajaa, joiden pisteillä esitellään toimintaa ja on lajikokeiluja.

Mukana on laaja kirjo lajeja ja harrastuksia, kuten Brahen voimistelijat, Mikkeli Roller Derby ry, Yoga Studio Mikkeli ja Savon perinnepurjehtijat.

