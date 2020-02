Ystävänpäivänä Mikkelin seudulla voi ravita kehoaan sushilla ja sieluaan soulilla – Lue vinkit perjantaille ja lauantaille

Ystävänpäivää juhlitaan vuosittain 14. helmikuuta. Tänä vuonna päivä sijoittuu perjantaille.

Mikkelin seudulla varsinkin monet kahvilat ja ravintolat houkuttelevat ystävyksiä viettämään päivää hyvän ruoan ja juoman ääressä.

Juvalla sijaitsevan Teahouse of Wehmaisin ystävänpäiväviikon teema on järvikala. Perjantaina ja lauantaina kalaa tarjoillaan teehuoneella sushin muodossa. Sushia on mahdollista ostaa myös kotiin vietäväksi.

Mikkelissä Tertin kartanon ystävänpäivätapahtumassa on luvassa hieman ohjelmaa ja tarjouksia perjantaina ja lauantaina. Kartanon talviterassi on avoinna ja pihapiirissä esitetään musiikkia. Kahvilan edessä järjestetään potkurikiihdytyskilpailu, jos lumitilanne sen sallii.

Perjantai-iltana ravintola Greenerissä on tarjolla lähiruokaillallista ja live-musiikkia. Muusikko Janne Lamponen esiintyy ravintolassa kello 18.30 ja 20.30.

Herkuttelun lisäksi ystävänpäivää on mahdollista viettää Mikkelissä myös tanssimalla ja muuten liikkumalla.

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa järjestetään perjantaina kello 12–15.30 ystävänpäivätanssit, joita tahdittaa muusikko Matti Laitiainen.

Ulkoilmaa kaipaavat voivat suunnata Urpolan kentälle, jossa luistellaan ja pelataan pipolätkää ystävänpäivän kunniaksi kello 18–19.30. Tapahtuman järjestävät aikuisten liikuntakoulu Tuu koittaa, Jäätori 2020 ja Juniori-Jukurit.

Illan tullen Mikkelin keskustassa siirrytään live-musiikin pariin.

WTF-baarin ystävänpäivä-show'sta vastaa Sir Covernator -orkesteri. Nelihenkiseksi kasvanut yhtye lupaa vääntää tutut biisit uuteen uskoon ja esittää viihdyttävän vaivaannuttavia välispiikkejä. Keikka alkaa kello 20.

Samaan aikaan ravintola Einon vintin ovet aukeavat vuoden ensimmäiseen Roots Night Live -teemailtaan. Ladies Night -illassa mikkeliläiset Riikka Ahonen, Pauliina Hintsanen, Maamo Lii ja Mirva Peltola tulkitsevat tunnettuja blues-, rock-, soul-, jazz- ja popkappaleita Kapa's Allstars -housebandin säestyksellä.