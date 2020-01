Mikkeliläinen Sini Soljasalo aloitti uuden vuoden kunniaksi joogan ja hulavanteen pyörityksen — Vuoden vaihtuessa moni tekee omaan terveyteen vaikuttavia päätöksiä

Kysyimme mikkeliläisiltä, miten he liikkuvat ja missä roolissa liikunta on heidän elämässään.

Liikunnan lisääminen parantaa kuntoa vaikuttaa myös henkisesti voimaan paremmin. Monelle liikkuminen on elämäntapa.

Mikkeliläinen Sini Soljasalo sanoo aloittaneensa vuodenvaihteessa kaksikin uutta liikuntamuotoa.

– Jo viime vuoden puolella aloitin joogan harrastamisen ja nyt olen opetellut hulavanteen pyöritystä. En ole siihen vielä päässyt ihan makuun.

– Kuntoilu ja liikkuminenhan tekee aina hyvää. Liikkuminen kuuluu elämääni ja sillä on tärkeä merkitys. Olen liikkunut säännöllisesti jo toistakymmentä vuotta. Mieluummin liikun sisällä ainakin talvella, kun on lunta ja jäätä ja saa pelätä liukastumisia. Kun tulee aurinko ja kevät, teen paljon puutarhatöitä, Sini Soljasalo sanoo.

Kuntosalilla käydään hyvinvoinnin takia

Ville Kainulainen Mikkelistä harrastaa säännöllisesti liikuntaa pääasiassa kuntosalilla.

Kari Toiviainen Vuorotyötä tekevän Ville Kainulaisen päivään liikunta kuuluu erottamattomasti. Päivä joko alkaa tai päättyy kuntosalilla punttitreeniin.

– Käyn kuntosalilla 4-5 kertaa viikossa. Vedän siellä punttitreeniä.

– Harrastan kuntosaliliikuntaa ihan oman kunnon ja hyvinvoinnin vuoksi. Olen kohta toista kymmentä vuotta tätä kuntosaliliikuntaa harrastanut ja siitä on tullut tavallaan elämäntapa. Kun teen vuorotyötä, päivä joko alkaa liikkumisella tai se päättyy siihen. Liikkuminen tekee hyvän olon. Sitä voi paremmin sekä henkisesti että fyysisesti, Ville Kainulainen kertoo.

Mikkeliläinen Hannele Suuronen sanoo, että kuntosaliliikunta hänellä jatkuu entiseen tapaa.

Kari Toiviainen Hannele Suuronen kertoo mieluiten liikkuvansa ulkona raittiissa ilmassa, mutta hän käy myös kuntosalilla ylläpitämässä omaa lihaskuntoaan.

– Aiemmin nuorempana harrastin voimistelua, kuntopiiriä ja joogaa.

– Kuntosalilla pyrin käymään pari kertaa viikossa, mutta se ei aina toteudu. Kun asun maaseudulla, siellä liikkuminen kuuluu ihan normaaliin päivään. Ehdottomasti mieluiten liikun ulkona raikkaassa ilmassa ja sen takia esimerkiksi kesällä kuntosalia en käytä. Käyn kuntosalilla ylläpitämässä lihasvoimaa. Hyvä lihaskunto auttaa esimerkiksi kulumien kanssa pärjäämisessä. Yleensä päiväni käynnistyy aamuverryttelyllä, sanoo Hannele Suuronen.

Kuntosali notkistaa polvia

Pekka Mykkänen Mikkelistä kertoo, ettei vuodenvaihde varsinaisesti lisännyt liikkumista.

Kari Toiviainen Pekka Mykkänen kuuluu hyötyliikunnan ja kuntosaliliikunnan harrastajiin. Kuntosalilla hän käy rasittamassa eri lihasryhmiä ja notkistamassa polvia.

– Tässä mennään entiseen tapaan käymällä kuntosalilla ja talviaikaan tekemällä omakotitalon lumitöitä.

– Kuntosalilla käyn talviaikaa muutaman kerran viikossa. Minulle kuntosali on keino notkistaa polvia. Kuntosalilla on kaikenlaisia vempaimia ja siellä joutuu vähän ponnistelemaan ja lihaksia rasittamaan. Ehdottomasti mieluiten liikun kuitenkin ulkona. Minulle hyötyliikunta on tärkeä. Liikkuessa tulee hyvä mieli ja pirteämpi olo, Pekka Mykkänen perustelee liikkumistaan.