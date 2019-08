Autonäyttely kerää tuunaajat Visulahteen — Lauantaina järjestettävään EC Car Show -tapahtumaan odotetaan jopa 2 000 kävijää

Tällä hetkellä tapahtumaan on ilmoittautunut yli sata autoa.

Mikkelin Visulahdessa järjestetään lauantaina EC Car Show -tapahtuma, joka kerää yhteen tuhansia autoista kiinnostuneita.

Kahdeksatta kertaa järjestettävän EC Car Show’n nimen alku tulee sanoista extreme custom. Visulahdessa näytillä on kelpo kattaus custom- ja tuning-autoja.

— Tällä hetkellä ilmoittautuneita on yli sata autoa. Sähköpostiin paukkuu koko ajan viestejä uusista tulijoista, Tommi Himanen Extreme Custom ry:stä kertoo.

Customointi tai tuunaus tarkoittaa auton rakentelua, jossa ulkonäkötekijät ovat yleensä merkittävässä roolissa. Tehdasvalmisteisia autoja muokataan urheilullisemmiksi ja näyttävämmiksi, ja myös niiden suorituskykyyn on monesti panostettu.

— Vähän madalletaan ja laitetaan isompaa vannetta, siitä se lähtee. Jokainen rakentaa ihan oman mielensä mukaan. Sitä tehdään, mistä itse kukin tykkää, Himanen kuvailee.

Intohimon jakamista

Tuunauspiirit jakautuvat moneen alalohkoon esimerkiksi auton alkuperän mukaan. Jenkkiautoille on omat harrastajansa, samoin japanilaisille ja eri puolilta Eurooppaa tuleville autoille. Mikkelin tapahtuma on yleisnäyttely, jossa esillä on kaikenlaisia autoja.

Muutenkin EC Car Show’n puuhamiehet painottavat tuunausharrastuksen monipuolisuutta.

— Hauskuus on siinä, että tätä voi tehdä niin monella tyylillä. Voi olla rata-autoa tai perheautoa, kesärassia tai ympäri vuoden ajettavaa. Ladasta mersuun ja kaikkea siltä väliltä, Ari Kylliäinen luettelee.

Autoa tuunattaessa kulujen suhteen vain taivas on rajana, mutta Ari Kylliäisen mukaan alkuun pääsee kohtuullisellakin rahallisella panostuksella.

— Itse aloitin tonnin budjetilla, hän kertoo.

Visulahdessa ihastellaan paitsi autojen kauneutta, myös kilpaillaan äänentoistoluokissa. Emma-sarjoissa kilpaillaan ennen kaikkea laadussa, Maxboom-luokassa taas tehot ovat valttia.

Tapahtuman järjestäjät odottavat lauantaina paikalle 1 000–2 000 katsojaa. Ilmaistapahtuma kestää Visulahdessa puolestapäivästä viiteen.

— Aikaisemmin on ollut noin 1 500 henkeä, ja ainakin saman verran odotetaan, Tommi Himanen linjaa.

EC Car Show’ssa kyse on ennen kaikkea yhteisen intohimon jakamisesta.

— Tässä saatetaan aiheesta kiinnostuneet harrastajat samaan paikkaan. Kokoontumisissa voidaan vaihtaa ajatuksia ja ideoita, Ari Kylliäinen summaa.