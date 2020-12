Mikkelin joulutorilta saa herkkuja ja käsitöitä – Mikke ry vetoaa: "Noudattakaa Essoten suositusta ja tulkaa torille maski kasvoilla!"

Mikkelin perinteinen joulutori avautuu itsenäisyyspäivän jälkeisenä maanantaina 7. joulukuuta. Kauppaa joulutorilla tehdään 22.12. saakka.

Mutta sanotaan nyt se kaikkein tärkein joulutoriasia heti kärkeen ettei pääse unohtumaan:

– Nyt on erittäin tärkeää, että kaikki noudatamme Essoten ohjeistusta. Eli ei joulutorillekaan ilman kasvomaskia, vetoaa toiminnanjohtaja Kati Häkkinen Mikke ry:stä.

Mikkelin kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä suosittaa vallitsevassa tilanteessa, että kaupunkilaiset käyttäisivät kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa kodin ulkopuolella.

Kaupungin suositus nojaa sekin Essoten linjaukseen asiasta tilanteessa, jossa Mikkelin seutu on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa.

Joulutorilla on mukana 12 kauppiasta joka päivä. Lisäksi on muutama pop up -luonteinen kauppias, joille on varattu päiväkohtaisia myyntipaikkoja.

Joulutorin myyntikioskeista osa sijoitetaan kävelykadulle ja osa torialueelle.

– Sijoittelu on väljää, joten ostoksille voi tulla turvallisin mielin, sanoo Häkkinen.

Joulutorilla on mukana paikallisia yrittäjiä, kuten ravintola Vaiha, joka tarjoaa päivittäin keittolounasta sekä glögiä. Myynnissä on myös Vaihan uusia tuotteita.

– Myynnissä on myös lahjatavaroita, kuten käsitöitä ja artesaanisaippuoita, joita tuo myyntiin Irina Ravantti, Häkkinen sanoo.

Joulutorilla on mukana myös Niilon Puutyö.

– Ja tietysti sieltä saa myös Pipsa Väänäsen käsitöitä, Häkkinen vinkkaa.

Mikkelin joulutori on avoinna arkipäivisin kello 10–18. Lauantaisin kauppaa tehdään vähintään kello 14 saakka.