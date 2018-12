Jouluteltta tuli taas Mikkelin torille ja Päivi Haapalehto lauloi sen kunniaksi joululauluja — Tänä vuonna teltta on lähes keskellä toria

Teltassa olevat myyjät ovat pääasiassa samat kuin viime vuonna eli vaihtuvuus on ollut pientä. Yhteensä myyntipaikkoja on teltassa 11.

Mikkelin torin jouluteltta on jälleen avattu. Toista kertaa torille pystytetty valkoinen teltta on tällä kertaa keskellä toria. Viime vuonna teltta oli torin kaupungintalon puoleisella laidalla, Raatihuoneenkadun puoleisesti.

— Halusimme mahdollisimman lähelle kävelykatua ja kaikkea muuta elämää, kertoo Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij.

Vesa Vuorela Jouluteltassa on myynnissä esimerkiksi erilaisia käsityötuotteita.

Teltassa on jälleen myynnissä erilaisia joulutuotteita, niin syötäviä kuin juotaviakin. Maczulskij’n mukaan teltassa olevat myyjät ovat pääasiassa samat kuin viime vuonna eli vaihtuvuus on ollut pientä. Tänä vuonna teltassa on kuusi vakituista kauppiasta ja vaihteleva määrä päiväkauppiaita.

— Yksi vakituinen myyjä jäi sisältä pois, mutta heidän tilalleen saimme uuden myyjän, Maczulskij kertoo.

Yhteensä myyntipaikkoja on teltassa 11. Myös teltan ulkopuolella on erilaisia myyntipisteitä. Sunnuntaina muun muassa Eeva Riitta Ripatti, Sirpa Romppainen ja Anja Miettunen Mikkelin Kissoista myivät joulupuuroa lisukkeineen teltan edessä.

Vesa Vuorela Mikkeliläinen Pentti Laaksonen osti joulupuuroa Mikin naisilta eli Eeva Riitta Riparilta, Sirpa Romppaiselta ja Anja Miettuselta. Laaksonen kävi viime vuonna jouluteltassa, ja pitää sitä erittäin hyvänä asiana torin kannalta.

Ostajaksi tuli muun muassa mikkeliläinen Pentti Laaksonen, joka kävi jouluteltassa myös viime vuonna. Silloin vaimo oli ostanutkin teltasta jouluaiheista tavaraa.

— Tämä on erittäin hyvä juttu. Toivottavasti ihmiset lähtisivät vielä enemmän liikkeelle ja tulisivat katsomaan tätä, Laaksonen sanoi.

Vesa Vuorela Jouluisasti koristellussa teltassa on myös erilaista ohjelmaa joulukuun ajan.

Sisältä teltta on hieman erilaisessa järjestyksessä kuin viime vuonna. Varsinaista esiintymislavaa ei tällä kertaa ole, vaan esityksiä on eri puolilla telttaa. Esimerkiksi avajaispäivänä sunnuntaina Päivi Haapalehto lauloi keskellä telttaa joululauluja.

Jouluteltta on auki joka päivä kello 10—18 joulukuun 22. päivään asti. Joulukuun 23. päivä teltta on auki kello 10—14.