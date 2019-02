Petri Pylkkänen Juvalta toivoo, että lumentulo loppuisi jo — Kysyimme gallupissa, joko lumisateet riittävät

Lunta on satanut Mikkelin seudulla jo yli 60 senttiä. Kysyimme, joko lumisateet riittävät.

Petri Pylkkänen Juvalta sanoi heti, että tältä talvelta lumentulo alkaa riittää.

— Vaikeuksia lumitöissä ei ole ollut, mutta tältä talvelta hangessa on senttejä jo ihan riittävästi. Otettava on se, minkä taivas alas työntää.

— Aika herkästi tartun kolan varteen jo ihan kuntoilumielessä. Kolattavia neliöitä kotipihassa voisi olla 300—400. Haja-asutusalueella ei ole sitä ongelmaa, ettei ole paikkaa, mihin lumet työntää. Mutta nämä lumet kun keväällä sulavat, sitten niitä vaikeuksia tulee. Sulamisvesiä pitää johonkin johtaa, Petri Pylkkänen sanoi.

Toivottavasti katot kestävät

Mikkeliläinen Seppo Varis oli koneella puhdistamassa piha-aluetta lumesta.

Kari Toiviainen Seppo Variksen mielestä lunta on tänä talvena riittänyt jokaisen tarpeisiin. Hänkään ei kaipaa enää lunta lisää, vaikka hoitaa lumityöt koneella.

— Minulle lunta on jo ihan riittävästi. Enempää en kaipaa yhtään, mutta talvellahan lunta pitää ollakin. Lunta riittää jokaisen tarpeisiin.

— Kunnon sateella lumi teettää korjaamoalueella töitä 8—12 tuntia, kun on iso piha-alue. Oman pihan lumityöt menee samalla koneella. Hallin katto ei vielä kaipaa lumien pudotusta, mutta kun suojasää alkaa, kattolumet pitää muutamalta katolta tiputtaa. Nämä isot katot vielä hyvin kestävät lumikuorman, Seppo Varis arvioi.

Kari Kaipainen Mikkelistä pudotteli räystäslumia omakotitalonsa katon reunalta.

Kari Toiviainen Kari Kaipainen kiittelee, että tämän talven lumi on ollut kevyttä pakkaslunta. Sitä on ollut kevyt työntää, mutta samalla lumipenkat ovat kasvaneet.

— Tämä lumimäärä minulle jo riittää. Harva se päivä saa olla lunta kolaamassa pois.

— Onneksi tänä talvena lumi on ollut kevyttä pakkaslunta. Sitä on ollut kevyt työnnellä sivuun. Penkkoja on pitänyt tehdä sinne sun tänne ja tähän vielä hyvin lunta sopii. Vuodenvaihteessa, kun satoi märkää lunta paljon, oli tiukempi urakka. Melkein jopa päivä olen ollut lumitöissä, kun taivas työntää muutaman sentin pakkaslunta. Se on sopivaa ajankulua ja kuntoilua, sanoi Kari Kaipainen.

Rivitalo pelastaa

Mikkeliläisen Ari Lehtisen on pelastanut lumitöiltä rivitalossa asuminen.

Kari Toiviainen Ari Lehtisen mielestä runsasluminen talvi on kaventanut tiet ja kadut niin, että pysäköintipaikan löytäminen autolle on Mikkelissä jo hankalaa.

— Mutta sielläkin joutuu sen verran tekemään lumitöitä, että takapihan pidän talvella auki.

— Lumen tulo tältä talvelta alkaa jo riittää ja pakkaset myös. Lumi tuo valoisuutta päivään, mutta teettää paljon lisätöitä. Kadut ja tiet menevät kapeiksi ja huonompaan kuntoon katuvarsien lumipenkkojen takia. Autolle on hankala löytää pysäköintipaikkaa. Lapsille lumitalvi on varmasti mukava, Ari Lehtinen sanoi.