Hallituksen viisikko pui sunnuntaina lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

Hallituksen johtoviisikko kokoontuu sunnuntaina käsittelemään tarvittavia lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Asiasta kertoo pääministeri Sanna Marin Twitterissä.

Koko hallitus on koolla maanantaina, mutta valmiuslakia ei Marinin mukaan käsitellä. Valmiuslain käyttöönottoon kuitenkin varaudutaan. Asiaa koskevan asetuksen valmistelu on aloitettu, jotta asetus voidaan antaa tarvittaessa nopeasti.

– Valmiuslaki ei ole maanantaina hallituksen käsittelyssä. Varaudumme kuitenkin kaikkeen, Marin sanoo.

Valmiuslainsäädännön tarkoituksena on poikkeusoloissa muun muassa suojata väestöä ja turvata maan talouselämä. Valmiuslain tarkoittama poikkeusolo on esimerkiksi laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Lain perusteella kansalaisten tiettyjä perusoikeuksia voidaan rajoittaa.

"Suomi ja suomalaiset selviävät"

Marin sanoo, että vaikka vaikeampia aikoja on koronaviruksen myötä edessä, Suomi ja suomalaiset selviävät.

– Terveydenhuollon ammattilaisemme ovat osaavia ja viranomaiset luotettavia. Yhteiskunta toimii. Nyt jokaisen meistä on ajateltava kanssaihmisiä ja heidän hyvinvointiaan tavanomaistakin enemmän, pääministeri kirjoittaa.

Marin huomauttaa, että taudin lisäksi yhteiskunnassa leviää nyt myös väärä tieto. Hän aikookin järjestää ensi viikolla tiedotusvälineille ajankohtaiskatsauksia vallitsevasta tilanteesta.

– On tärkeää, että oikeaa tietoa on saatavilla ja on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta ja hallitukselta.

Pääministeri painottaa, että vaikeissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa on tärkeää, että keskeiset tahot ovat informoituja tilanteesta ja hallituksen toimista.

– Kokoonnuimme torstaina eduskuntapuolueiden kanssa ja olen keskustellut tilanteesta myös tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen kanssa, Marin toteaa.

Koronaan sovelletaan tartuntatautilakia

Heti viime torstaisen Säätytalon tapaamisen jälkeen Marin kertoi, että kaikki eduskuntaryhmät ovat antaneet tukensa sille, että valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön, jos nykyistä voimassaolevaa lainsäädäntöä ei koeta riittäväksi. Marin on painottanut, että tällaisen päätöksen tekeminen edellyttää kuitenkin huolellista arviota.

Nyt koronaviruksen leviämisen estämiseen sovelletaan tartuntatautilakia.

Aluehallintovirastot kielsivät perjantaina koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet kuukauden ajaksi. Kielto tuli sen jälkeen, kun hallitus antoi tätä koskevan suosituksen torstaina.

Lisäksi hallitus suositteli, että muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä ja että kaikki ulkomailta palaavat jäävät kahdeksi viikoksi kotiin matkansa jälkeen.

Hallitus kertoi myös varautuvansa koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla.