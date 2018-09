Mikkeliläisnainen vangittiin epäiltynä Laajalammen perjantaiseen henkirikokseen — Poliisi tutkii tappona

Mikkeliläisnainen on vangittu perjantaina aamuyöllä Laajalammella sattuneesta puukotustapauksesta. Rikoskomisario Juha Paukkunen Itä-Suomen poliisista kertoo, että nainen on vangittu, koska häntä on syytä epäillä henkirikoksesta.

Rikosta tutkitaan tällä hetkellä tappona. Henkirikoksessa tekovälineenä oli Paukkusen mukaan teräase, mutta hän ei tutkinnan takia kerro vielä tarkemmin, millaisesta teräaseesta oli kyse.

Surmansa sai vuonna 1979 syntynyt mies. Epäilty nainen on syntynyt vuonna 1985.

Epäilty ja uhri asuivat samassa kerrostalo-asunnossa, jossa henkirikos tapahtui. Epäilty on kiistänyt osuutensa tappoon.

Molemmat olivat tekohetkellä päihtyneitä. Illan aikana asunnossa on oleskellut muitakin ihmisiä, joita poliisi on kuulustellut. Paukkunen vahvistaa, että rikoksesta epäiltyjä on vain yksi.