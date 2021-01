Essoten alueella on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa – Mikkelissä tartunta lastensuojeluyksikössä

Tartunnoista kaksi on todettu Pieksämäellä ja kaksi Mikkelissä.

Essoten alueella on todettu yhteensä neljä uutta koronavirustartuntaa maanantain jälkeen.

Tartunnoista kaksi on todettu Pieksämäellä ja kaksi Mikkelissä. Toinen Mikkelin tartunnoista on todettu ulkopaikkakuntalaisella ja toinen on löytynyt mikkeliläisestä lastensuojeluyksiköstä. Essote testasi tiistaina kaikki lastensuojeluyksikössä asuvat ja työskentelevät, mutta tulokset eivät ole vielä tulleet.

– Altistumisia on voinut tapahtua varsinkin nuorisossa ja kaikista näistä emme tiedä. Muistutamme perheitä siitä, että lapsia ja nuoriakin on syytä testata pienimmistäkin oireista, vanhemmilla on luonnollisesti vastuu tästä, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo tiedotteessa.

Essoten listaukseen mahdollisista altistumispaikoista koronavirukselle päivitettiin tiistaina useita paikkoja Mikkelissä. Essotesta muistutetaan, että näytteidenottomäärät ovat olleet viime päivinä alhaisia, joten tautia voi olla liikkeellä tartuntalukuja laajemminkin.

Valonan hoitajalla tartunta

Pieksämäen tartunnoista toinen on todettu vanhuspalveluyksikkö Valonan hoitajalla. Toinen tartunnan saanut oli jo karanteenissa lähipiirissä todetun koronavirustartunnan vuoksi.

Pieksämäellä on lähipäivinä ilmennyt koronavirustartuntoja yhden asuinkerrostalon asukkailla. Kaupunki selvittää parhaillaan, mistä on kyse.

– Kerrostalossa ilmenneet tartunnat ovat epätyypillisiä, mutta eivät täysin poikkeuksellisia. Ympäristöterveyden asiantuntijoita on pyydetty selvittämään, löytyykö esimerkiksi kerrostalon ilmanvaihdosta altistavia tekijöitä, sanoo Pieksämäen kaupungin vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini tiedotteessa.

