Mikkelin kaupunki ja sen kokonaan omistama energiayhtiö Etelä-Savon Energia Oy ovat sopineet yhtiön konsernilainan jatkamisesta.

Yhtiön nykyinen konsernilaina erääntyy kuluvan vuoden lopussa. Laina on tarkoitus uusia.

Lainasta sovittiin osapuolten kesken kymmenen vuotta sitten. Laina on ollut bullet-laina, joka maksetaan takaisin yhdessä erässä laina-ajan päättyessä. Lainapääoma on noin 14,3 miljoonaa euroa.

Kaupunki ja Ese ovat neuvotelleet uudesta konsernilainasta, joka on edelleen bullet-laina. Laina-aika on viisi vuotta ja korko 4,5 prosenttia.

Kaupunginhallitus käsitteli jo marraskuun alussa lainan jatkamista. Maanantaina hallitus hyväksyi osapuolten välisen velkakirjan.

Esen hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen (kesk.) totesi aiemmin syksyllä (LS 25.9.), että yhtiö olisi valmis maksamaan lainan pois. Emokaupunki kuitenkin haluaa lainan uusimista.

Kaupunki ja yhtiö ovat neuvotelleet myös Esen maksamasta osingosta, jota Ese tulouttaa kaupungille lainakoron lisäksi.

Osinkotuloutus on ollut kiinteä, viimeksi noin 2,86 miljoonaa euroa. Osinko on tarkoitus muuttaa niin, että se noudattelee yhtiön tulosta. Osinko vaihtelisi siten 2—2,86 miljoonan euron välillä.