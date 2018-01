Paavo Väyrystä ei sido mikään, mutta pitäisi esittää myös näyttöjä ratkaisuihin Paavo Väyrynen haluaa muuttaa Suomen suunnan. Mäntyharjulainen politiikantarkkailija Viljo Kytölä kannattaa Väyrysen näkemyksiä, mutta on varovainen tämän mahdollisuuksiin presidentinvaaleissa. Tanja Rihu Paavo Väyrynen näkee rehellisesti Suomen tien, sanoo Viljo Kytölä.



Mäntyharjulainen Viljo Kytölä sanoo, että ei ole vielä ihan varma, ketä äänestää tammikuun presidentinvaaleissa, mutta on valmis kannattamaan Paavo Väyrysen näkemyksiä.

Kytölä ja yksi ravintolan kabinetillinen mäntyharjulaisia kuuntelee Väyrysen puhetta tämän vaalikiertueella.

Kansalaispuolueen ehdokas Väyrynen kiertää Suomea puhumassa kunnissa, koska hänen mukaan ”etelän mediassa ei saa ääntä kuuluville”.



Kytölä tenttaa Väyrystä ennen muuta siitä, miten Väyrynen korjaisi tavallisen kansalaisen arjessa kohtaamia vääryyksiä.

Väyrysen vastaus on suurin piirtein se, että Suomen suunnan tulee muuttua.

— Väyrynen näkee rehellisesti Suomen tien. Arki on turvattava, sanoo Kytölä.

Kytölä itse on jättänyt politiikan, mutta seuraa maailmanmenoa.

— En halua loukata ketään ehdokasta, eivätkä ehdokkaatkaan saisi moittia omia eikä vieraita. Mieluummin pitää tehdä yhteistyötä.

Samaa Kytölä tarjoaa myös Väyryselle. Kannatusasetelmat ovat nyt sellaisia, että Väyrynen voi ottaa ääniä vain Sauli Niinistöltä, sillä ”muut liikkuvat kahden tai kolmen prosentin kannatuksissa”.

— Väyrynen hyökkää Niinistöä kohtaan, mikä sekään ei ole oikein hyvä. Mieluummin tulisi esittää ratkaisuja. Ydinasia on luottamus.

Väyrysen eduksi Kytölä lukee sen, että kun kaikki muut ehdokkaat ovat jollakin tavalla sidoksissa taustoihinsa, Väyrynen on vapaampi.

— Väyrystä ei sido mikään. Ristiriitaa on kuitenkin siinä, että vaikka Paavolla on kokemusta, näyttöä asioiden ratkaisemiseksi vaadittaisiin puheiden katteeksi.



Kytölä ei ole tyytyväinen nykyiseen menoon, Suomen linjaan ja Eurooppa-politiikkaan. Sote on hänen mukaansa umpisolmussa, eikä ”maan johtajien linjoilla voida jatkaa”.

— Suomi on selvinnyt monesta historiansa aikana. Miksi nyt ajetaan alas se kaikki, mitä on saatu aikaan? Verorahat kelpaavat kyllä, mutta palveluja ei saada vastineeksi.

Vaikka Kytölä kannattaa Väyrysen näkemyksiä, hän ei oikein usko tämän mahdollisuuksiin. Matti Vanhasen kuitenkin Väyrynen Kytölän mielestä ohittaa.

— Vanhanen on ihmisenä jees, mutta keskustan ääniä menee Niinistölle, Väyryselle ja Huhtasaarellekin.

— Väyrynen on poliitikkona kokenut, mutta ihmisenä häntä kartetaan. Toista kierrosta vaalissa ei todennäköisesti tule.

Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan. Haastattelut julkaistaan ehdokaslistan järjestyksessä.