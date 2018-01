Pekka Haavisto haluaa Niinistöltä selkeän Nato-kannan — Kanta julki sekä presidenttinä että ehdokkaana; ei niitä voi erotella Vihreiden ehdokas Pekka Haavisto arvioi, että Sauli Niinistön epäselvä Nato-kanta voi olla vaalitaktiikkaa. Asevelvollisuusarmeijan asemakin on keskustelematta. Konfliktientuntijana Haavisto sanoo, että Suomi voisi vahvistaa rooliaan kriisinvälittäjänä. Arja Reinikainen Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto kampanjoi torstaina keskisen Savon alueella.



Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto haluaa kansalaisliikkeen ehdokkaalta, presidentti Sauli Niinistöltä selkeän kannan sotilasliiton jäsenyyteen.



Haaviston mukaan Niinistön tulisi esittää nimenomaan nyt näkemyksensä Suomen Nato-jäsenyydestä.

— Olisi hyvä, että hän kertoisi kantansa. Täytyy miettiä, onko kyse siitä, että hän ei kerro sitä ennen presidentinvaaleja.



— On tunne, että kyse on vaalitaktiikasta. Täytyy muistaa, että kokoomuksen kanta on ollut eri ja selvä. Niinistö puolestaan on kansalaisliikkeen ehdokas.

Haavisto pohtii, että Niinistön tulisi esittää kantansa sekä presidenttinä että ehdokkaana.

— Niitä ei voi erotella. Henkilökohtainen kanta esille, perää Haavisto.

Haavisto niputtaa Niinistön Nato-kannan jäsenyyskäsittelyyn ja kansanäänestyskeskusteluun.



Haavisto ei kannata kansanäänestyksen järjestämistä mahdollisessa jäsenyyskäsittelyssä, vaan jäsenyyskysymys tulee käsitellä kahdessa eduskunnassa perustuslain mallin mukaisesti.

— Syy on se, että jos Suomi liittyy Naton jäseneksi, asevelvollisuusarmeijan asema muuttuu. Perustuslain muutosta ja tätä asevelvollisuuskysymystä ei ole selvitetty.



— On muistettava, että presidentti on myös ylipäällikkö, ja Naton jäsenenä Suomi joutuisi osoittamaan joukkoja sotilasliiton käytettäväksi.



Turvallisuusympäristö poikkeaa viime vaaleista



Pieksämäellä torstaina kampanjakiertueellaan vieraillut Haavisto arvioi, että sotilasliitto ja Niinistön kanta vielä nostetaan esille vaalikamppailun loppumetreillä.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista ympäristöä Haavisto luonnehtii ”epävarmaksi maailmaksi”, jossa idän ja lännen vastakkainasettelu lisää muun muassa Itämeren alueen jännitteitä.

— Tästä syystä vaalit nyt poikkeavat vuoden 2012 vaaleista.

Tähän synkkään tilanteeseen Haavisto hakisi malliratkaisuja Suomen historiasta, jossa on vaikeista ajoista selvitty. Hän muistuttaa koulutuksesta, sivistyksestä ja yhtenäisyydestä.

Suomi on ollut edelläkävijä rauhan, ympäristöpolitiikan ja tasa-arvon kysymyksissä. Haavisto odottaa, että Suomi vahvistaisi rooliaan sellaisissa neuvotteluissa, joissa konfliktien osapuolet kohtaisivat samassa pöydässä.

— Suomi voisi olla välittäjänä vaikkapa Itä-Ukrainan ja Krimin kriiseissä.

Haavisto otti kantaa myös Suomen suunnitelmaan jalkaväkimiinojen korvaamisesta uudella asejärjestelmällä. Asiaa on esitellyt julkisuudessa puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

Ottawa-sopimus on toiminut



— Ensinnäkin on kannettava hieman huolta Jussi Niinistön irtiotoista. Kansainvälisten sopimusten sisällöillä ei tule spekuloida, sanoi Haavisto viitaten miinat kieltävään Ottawa-sopimukseen.

Jalkaväkimiinojen korvaamiseen on Haaviston mukaan erilaisia järjestelmiä. Hän ei arvioinut niiden hankintaan, vaan sanoo, että asiaa tulee katsoa rauhassa.



Ottawan sopimus Haaviston mukaan kuitenkin on osoittanut toimivuutensa. Miinoja ei enää kaupata eri puolilla maailmaa, ja siviiliväestön vahingot ja kärsimykset ovat vähentyneet.

— Humanitäärinen vaikutus on saavutettu. Hankinnoissa ei tule antaa tilaa markkinavoimille.



”Ei palata Kekkosen aikaan”



Haavisto arvioi myös presidentin valtaoikeuksia, kun yleisö tätä häneltä kysyi.

— Kekkosen aikaan ei ole syytä palata. Luotan siihen, että eduskunnassa ja hallituksessa on sen verran järkeä.

Maakunnissa vallitsee optimismi ja hyvät odotukset tulevaisuudesta ja taloudesta. Pekka Haavisto



— Toisaalta en kannata valtaoikeuksien kaventamistakaan, siis kukkapuskapresidenttiä ilman ulkopoliittista valtaa.

— Sen sijaan presidentin armahdusoikeuden poistaisin. Se tehtävä kuuluisi korkeimmalle oikeudelle.



Haaviston mukaan armahduspäätökset ovat kovin erilaisia, eikä kaikkia perusteluja kerrota julkisuuteen.

Haavisto laskee, että jos armahdusoikeus olisi tuomioistuimella, perusteet olisivat tasapuolisia.



Kasvua ei synny vain isoissa keskuksissa



Haaviston oma kampanja on hänen mukaansa sujunut hyvin.

— On sanottu, että vaalit eivät näy missään, mutta kyllä ne näkyvät.

— Asetin tavoitteeksi 100 000 ihmisen tapaamisen. En ole nyt ihan tarkkaan laskenut lukua, mutta paljon on väkeä tavattu.

Haavisto kehuu erityisesti maakunta-Suomen aktiivisuutta. Maakuntakierroksilla on tullut usein esille aluekehitys ja tulevaisuuden näkymät.



— Pääkaupunkiseudulla tuntuu olevan kova ajattelu siitä, että kasvu tapahtuu vain isoissa keskuksissa, mutta muualla maassa on näkyvissä eri viesti.

— Maakunnissa vallitsee optimismi ja hyvät odotukset tulevaisuudesta ja taloudesta, pohtii Haavisto.