Mäntyharju hakee tekojääradan urakoitsijalta vahingonkorvauksia käräjäoikeudessa

Vahingonkorvausvaatimuksen kanssa ei haluttu odotella turhan pitkään, sillä korona on hidastanut tuomioistuinten toimintaa.

Mäntyharju vie tekojääratansa urakoitsijan käräjille. Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan laittaa vahingonkorvausvaatimuksen vireille käräjäoikeudessa. Päätös on teknisen lautakunnan esityksen mukainen.

Murhetta ovat aiheuttaneet muun muassa väärin sijoitetut valaisimet, joissa ei ole riittävästi valaistustehoa. Urakoitsija kiisti virhevastuunsa, joten asian eteenpäin vieminen vaati kunnalta oikeudellisia toimia.

Kunta olisi voinut odottaa myös sitä, että kaikki tekojääradan vaatimat korjaustoimenpiteet on suoritettu. Asiassa haluttiin kuitenkin edetä nopeammin, ja kanteessa vaaditaan virheiden korjauskustannuksia asiantuntijan esittämän arvion perusteella.

Kannetta on mahdollista täydentää todellisilla kustannuksilla ja vahingoilla, sillä koronapandemia on aiheuttanut tuomioistuinten toimintaan viivettä. Asian todennäköinen käsittelyaika käräjäoikeudessa on vasta vuonna 2022.