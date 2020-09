Kokoomuskenttä antoi Orpolle jatkokauden – Oppositiossa on kuitenkin ollut totuttelemista

Kokoomusjohtaja Petteri Orpon jatko seuraavalle kahden vuoden puoluekokouskaudelle tyydyttää myös itäsuomalaista kokoomuskenttää.

Porin puoluekokouksen Mikkelin etäpisteen kokousväki taputti lauantaina kongressitalo Mikaelissa Orpon valinnalle. Vastaehdokkaita ei ollut, ja koko valintavaihe kesti vain Orpon puheen verran.

Pitkään kokoomuspolitiikassa vaikuttanut mikkeliläinen Armi Salo-Oksa on nähnyt kaksikin aiempaa puheenjohtajanimeä ennen Orpoa.

– Orpolla on kentän tuki tällä hetkellä. Hän on maltillinen ja luotettava.

Salo-Oksa myöntää, että viime vaalien jälkeen oli ajoittain muunkinlaisia tunnelmia.

– Oppositioon joutuminen puhutti. Minustakin tuntui epäoikeudenmukaiselta, että voitetaan eduskuntavaalit ja joudutaan oppositioon.

– Silloin tuumittiin, että panikoituako vai ei, mutta kuten Orpokin nyt lauantaina sanoi, politiikka on maratonia, eli eteenpäin vain.

Salo-Oksa tuumii, että nyt mennään kaksi vuotta Orpon johdolla.

Kahden vuoden kuluttua puoluekokouksessa tilanne voi olla sitten erilainen. Tuolloin haastajiksi ennakoidaan varapuheenjohtaja Antti Häkkästä ja Elina Lepomäkeä.

– Tulevaisuuden poliitikkoja. Lepomäki löytää taloudessa uusia avauksia ja Häkkänen on vakuuttava ja näyttöjä jo antanut. Voi toki ilmaantua muitakin nimiä.

Nykyhallitusta ei kiitellä. Orpon mukaan kokoomus on vaihtoehto vasemmistohallituksen politiikalle.

– Kokoomus ja hallitus ovat kaukana toisistaan. Hallitus lupaa kaikkea hyvää ja ilmaisia palveluja, mutta olisi myös oltava vastuuta tulevaisuudesta ja velkaantumisesta, sanoo Salo-Oksa.

– Yritystoiminnan kannusteita ei ole, vaan jopa kurjistetaan, kun tulisi mennä talous edellä.

Puolueella ei ole sisäisiä repiviä riitoja. — Tuomo Penttinen

– Suomen tulisi tehdä strategia koko maan elinvoiman säilyttämiseksi. Digitaalisuus ja toimiva liikenneinfra ovat keskeisessä asemassa.

Kokoomuksen nuorempi siipi on myös Orpon takana, mutta vastaehdokkaitakin toivottiin.

– Orpon valinta jatkoon ei toki ollut mikään yllätys, mutta kaipasin muita ehdokkaita, esimerkiksi Lepomäkeä, sanoo kouvolalainen Sauli Sarjus.

Sarjus odottaa kokoomukselta vahvempaa oppositiopolitiikkaa.

– Nyt on lepsuiltu ja myötäilty liikaa. Kaipaan näkyvyyttä.

Mäntyharjulainen Tuomo Penttinen sen sijaan on nykyhengen kannalla.

– Oppositiopolitiikkaan on kyllä ollut totuttautumista, ja koronakin on vaikuttanut taustalla, mutta kokoomus on löytänyt linjansa, joka minua kyllä tyydyttää.

– Kokoomus ei voi olla rakkikoira. Se on muiden asia.

Penttiselle Orpon valinta ilman vastaehdokkaita sopii.

– Puolueen tila on rauhallinen. Orpon valinta osoittaa, että puolueella ei ole sisäisiä repiviä riitoja.

Kokoomus jatkaa puoluekokousta sunnuntaina muun muassa varapuheenjohtajiston vaalilla, jossa kärkipään nimiä ovat Häkkänen ja Lepomäki.

Mikkelin etäkokoukseen kokoontuu viikonvaihteessa Kaakon ja Savo-Karjalan kokoomuspiirit.

Järjestäjät odottelivat paikalle 60–100 osanottajaa, mutta ainakin lauantaina päivällä kokousedustajia oli hieman vähemmän.

Lauantaina testattiin myös älypuhelimella tapahtuu äänestystä. Tekniikka takkuili sen verran, että Porin kokouksen puheenjohtajisto ennakoi sunnuntaiksi lippuäänestyksiä.