Rahoituksen kanssa paininut Muisti uskoo myönteiseen päätökseen — Selvitysmiehen raportin katsotaan puoltavan tietokeskuksen perustamista Mikkeliin suunniteltu Sodan ja rauhan tietokeskus joutuu odottelemaan vielä muutaman viikon keskeisiä rahoitusratkaisuja. Vaikka rahat tulisivatkin nyt keväällä, tietokeskuksen avajaiset siirtyvät suunnitellusta. Jaakko Avikainen Sodan ja rauhan tietokeskus Muisti on tarkoitus sijoittaa Mikkelin kaupungin omistamaan Päämajataloon. Kaupunki varautuu tekemään rakennuksessa muutostyöt.



Mikkeliin suunniteltu Sodan ja rauhan keskus Muisti jää toistaiseksi odottelemaan rahoituspäätöksiä.

Muisti hankkeena on päättynyt samoin kuin nyt helmikuun lopussa myös Mikkelin kaupungin rahoittama kahden kuukauden jatkoaika.

Alkuvuoden kahden kuukauden aikana käytiin tietokeskuksen rahoitusta läpi ja siirrettiin valmisteluvastuu kehitysyhtiö Mikseiltä Mikkelin kaupungille.

Muisti odottaa edelleen keskeisen rahoittajatahon päätöstä. Maanpuolustuksen kannatussäätiön on määrä käsitellä avustustaan kevään aikana, mahdollisesti maaliskuussa.



”Rahoituskelpoisuudesta on varmuus”



Muistin ohjausryhmän puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Timo Halonen sanoo, että päätöksiä ei ole puoleen eikä toiseen.

Myönteistä kuitenkin on se, että kannatussäätiö ylipäätään pitää rahoituskäsittelyä yllä ja että säätiö tietää, millaisesta hankkeesta Muistissa on kysymys.

— Viesti säätiöltä on sellainen, että päätös tulee, mikä kuulostaa hyvältä, mutta eri asia on se, vastaako sen taso suunniteltua.



Halonen ei lähde ennakoimaan säätiön päätöstä. Myönteisenä hän pitää sotahistoriallisten museoiden selvitysmiehen Kari Takasen näkemystä.

— Takanen vieraili Mikkelissä tutustumassa tietokeskukseen. Hänellä on ymmärrystä hankkeelle.

Selvitysmiehellä on ymmärrystä hankkeelle. Timo Halonen



Halosen mukaan on ollut epäilys, että maanpuolustuksen kannatussäätiö ei ole oikein tuntenut Muistia hankkeena.

— Nyt rahoituskelpoisuudesta on varmuus, sanoo Halonen.



Projektipäällikkö Pia Puntanen on toiveikas.

Maanpuolustuksen kannatussäätiö on käsitellyt kahdesti Muistin rahoitusta, mutta jättänyt ratkaisunsa pöydälle.

Puntasen mukaan säätiön rahoitusta kannattaa ehdottomasti vielä odottaa.

— Säätiö olisi voinut päättää toisinkin. Myönteistä se, että rahoituskäsittely on edelleen valmistelussa, sanoo Puntanen.



”Edelleen toteuttamiskelpoinen hanke”



Maanpuolustuksen kannatussäätiön hallituksen puheenjohtaja, puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kommentoi tietokeskushanketta Mikkelin vierailullaan aiemmin talvella.



Niinistö luonnehti kaupungin sotahistoriallisia museoita ja näyttelyitä hienoksi ja toimivaksi keskittymäksi, mutta ei ottanut kantaa Muistin rahoitukseen.

Niinistö katsoi, että selvitysmiehen esitys on keskeisessä asemassa.

Muisti-projektia vetää jatkossa Mikkelin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Näyttelyasiantuntijana jatkaa Päämajamuseon amanuenssi Olli-Pekka Leskinen.

Puntasen työ Muistin projektipäällikkönä on päättynyt. Hän on tehnyt sopimuksen Hirvensalmen kunnan historian kirjoittamisesta.

Puntanen pitää Muistia täysin toteuttamiskelpoisena hankkeena.

— Rahoitus on edennyt hitaammin kuin keväällä 2017 suunniteltiin, mutta kuitenkin hyvässä hengessä.



Muistia on katsottava matkailun, digitaalisuuden ja kansallisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.

Puntanen muistuttaa, että hankkeen aikana tuotettiin merkittävästi sisältöä, joka synnytti uskottavan, modernin ja verkostoituneen kokonaisuuden, jolla on myös matkailuelinkeinollista merkitystä.



Aikataulu venyy, avajaiset siirtyvät



Muisti on hakenut Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä 1,4 miljoonan euron rahoitusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle on jätetty 0,6 miljoonan euron hakemus valtion lisäbudjettiin.

Budjettirahoitus on kiinni poliittisesta päätöksenteosta. Muisti sai eduskunnalta niin sanottua joululahjarahaa 300 000 euroa.

— Raha on sinänsä pieni, mutta se on poliittinen linjaus, joka osoittaa hankkeen rahoituskelpoisuuden, sanoo Halonen.



Rahaa koossa on 0,8 miljoonaa euroa. Säätiö- ja budjettirahoitus tietäisi halutun peruspääoman muodostumista.

Siinä tapauksessa kaupunki voi panna liikkeelle Muistin kannatussäätiön ja operatiivisesta toiminnasta vastaavan osakeyhtiön perustamiset.



Tietokeskuksen oli määrä avata Päämajatalon tiloissa marraskuussa 2019.

Vaikka rahoituspäätökset tulisivatkin kevään aikana, on käytännössä selvää, että avajaiset siirtyvät.



Muistilla täytyy olla yksityiskohtia myöten mietitty käyttösuunnitelma ennen kilpailutusvaihetta. Sitten vasta saadaan tietokeskuksen pystyttämistyöt alkuun.