Etelä-Savon maakuntavaltuustolle jätettiin aloite Etelä-Savon ja Pohjois-Savon yhdistämisestä

Keskiviikkona koolla ollut Etelä-Savon maakuntavaltuusto sai käsiteltäväkseen vasemmistoliiton nimissä jätetyn aloitteen Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntien yhdistämiseksi yhdeksi Savon maakunnaksi.

Savonlinnalaisen Esa Valkosen (vas.) maakuntavaltuustolle jättämän aloitteen perusteluna on Etelä-Savon väestön väheneminen ja ikääntyminen sekä alhainen bruttokansantuote useisiin muihin maakuntiin verrattuna.

– Maakuntamme kantokyky ei tule riittämään Etelä-Savon kehittymiseen muihin maakuntiin verrattuna ja huoltosuhteen säilymiseen edes nykyisellä tasolla, perustelee Valkonen aloitteessa.

Maakuntavaltuustolle annettu aloite lähetetään protokollan mukaisesti maakuntahallitukselle valmisteltavaksi. Maakuntahallituksesta asia palaa maakuntavaltuustoon aikaisintaan ensi keväänä, sillä maakuntavaltuusto kokoontuu kahdesti vuodessa.

Maakuntavaltuusto on Etelä-Savon maakuntaliiton ylin päättävä elin. Valtuutettuja on 67 ja kuluvalla nelivuotiskaudella puhetta johtaa Satu Taavitsainen (sd.). Kaikilla valtuustoryhmillä ja kullakin valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita maakuntaliiton toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.