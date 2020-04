Mikkelin toimintalinjaukset ensi viikolla, Juvalla voi hakea lupaa jättää osallistumatta lähiopetukseen

Rehtoreille on tullut jo muutamia loma-anomuksia.

Mikkelin kaupunki odottaa suurten toimintalinjausten kanssa ensi viikkoon. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, miten koulutyö on tarkoitus toteuttaa.

– Odotamme opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n linjauksia, joiden mukaan teemme omat toimintaohjeemme, kertoo sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.

– Kuljetusten suunnitteleminen on tärkeää, sillä niillä liikkuvia oppilaita on meillä paljon. Paljon pohdittavaa on myös siinä, miten saamme järjestettyä tilat riittävän väljiksi, jatkaa Siekkinen.

Torstaina koolla oli myös kaupungin perusopetuksen johtoryhmä. Aivoriihen ajatukset ovat samansuuntaiset Siekkisen kanssa.

– Kysymykset lähiopetukseen siirtymiseen liittyvistä tila- ym. järjestelyistä lähtivät vielä kaikkien rehtorien suunnitteluun koulukohtaisesti, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen tuumii.

Olemme seuraavan kerran koolla ensi viikon tiistaina ja suunnittelu jatkuu. Riskiryhmien tilanne on myös tärkeä.

Opetuksen suositellaan tapahtuvan koko ajan samassa ryhmässä.

– Miten tässä tapauksessa toimitaan esim. valinnaiskurssien kanssa. Niissä on tyypillisesti oppilaita useammasta eri ryhmästä, Manninen sanoo.

Loma-anomuksia on tullut

Kouluihin paluu on herättänyt runsasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, ja lähiopetukseen paluu on myös herättänyt pelokkuutta. Manninen toteaa, että kaupunki tekee kaikkensa, jotta koulunkäynti olisi turvallista.

– Nyt on tärkeää koulussa ja kotonakin muistuttaa riittävästä hygieniasta, yskimisohjeista, turvaväleistä, käsien pesemisestä ja siitä, että sairaana ei tulla kouluun. Vaikka kavereiden tapaaminen onkin iloinen juttu, ei tämä tärkeä asia saa silloinkaan unohtua.

Ensi viikolla odotetaan valtakunnallisia lisäohjeita ja ohjeistetaan varmasti tarkemmin, jotta lähiopetus saataisiin mahdollisimman hyvin taas käyntiin.

– Rehtoreille on tullut muutamia loma-anomuksia loppukevääksi. Meidän on oltavakin valmiit keskustelemaan asioista.

– Tämä on hallituksen päätös ja sen mukaisesti meidän on toimittava, korostaa Manninen.

Juvalta lisätietoja myöhemmin

Juvan kunta linjasi jo omaa opetustoimintaansa torstaina. Kunnan tiedotteen mukaan riskiryhmien osallistumisen opetukseen linjaa hoitava lääkäri.

Kunta kertoo järjestävänsä opetuksen ministeriön linjausten mukaisesti. Erityistä huomiota Juvalla kiinnitetään ruokailun järjestämiseen ja opetustiloihin.

Koulukohtaiset ratkaisut Juva tiedottaa myöhemmin. Tällä hetkellä kunnassa toimii viisi oppilaitosta, kirkonkylällä ylä- ja alakoulu ja lisäksi kolme kyläkoulua.

Kunnan mukaan huoltajat voivat hakea rehtorilta lupaa olla osallistumatta lähiopetukseen, mikäli siihen on perusteltu syy. Tällöin vastuu opetuksesta on huoltajalla. Kunta toivoo, että hakemukset tehtäisiin Wilman kautta mahdollisimman pian. Hakemuksessa on esitettävä poissaoloaika ja poissaolon syy.