Alaikäisiä nuoria epäillään mökkimurtojen sarjasta Mäntyharjussa – Asia etenee syyteharkintaan

Itä-Suomen poliisi tutkii Mikkelin poliisiasemalla mökkimurtokokonaisuutta, joka tapahtui toukokuun alkupuolella. Epäillyt mökkimurrot tapahtuivat Mäntyharjussa.

Poliisi tiedottaa, että mökkeihin murtautumisesta tai muutoin tunkeutumisesta epäillään esitutkinnan perusteella alaikäisiä nuoria. Heidän epäillään tunkeutuneen lukuisiin vapaa-ajan asuntoihin ja yhteen vakituisesti asuttuun asuntoon.

Epäillyt ovat pääsääntöisesti myöntäneet rikokset esitutkinnan aikana. Useampi alaikäinen henkilö on ollut asiaan liittyen kuulusteluissa ja kiinniotettuina. Yksi heistä on ollut vangittuna.

Poliisilla on ollut tapaukseen liittyen tutkinnassa yhteensä 14 varkautta, varkauden yritystä tai törkeää varkautta. Lisäksi poliisi on tutkinut tekoja kotirauhan rikkomisena. Pääosin anastettu omaisuus on tutkinnan aikana saatu takaisin.

Poliisin tiedotteen mukaan asia siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle kesäkuun aikana.