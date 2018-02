Mikkeli voisi hakea vetovoimaa vaikkapa Astuvan akasta ja satamalahdesta — Täytyy pystyä erottautumaan, sanoo Olli Marjalaakso Mikkelin kehittämishankkeissa on hyviä ideoita, mutta vetovoiman kovin kärki on vielä haussa. Matkailupalvelujen tuotteistamisessakin olisi parannettavaa. Digibisnes on tehnyt avauksia, biotalous odottelee läpimurtoa. Tero Ponto Olli Marjalaakso on vielä vähän aikaa Mäntyharjun markkinointipäällikkö, mutta siirtyy maaliskuun alussa Mikkeliin Oioi Collective Oy:n myynti- ja markkinointijohtajaksi. — Kun puhutaan Mikkelin vetovoimatekijöistä, mielestäni ehdottomasti kärjessä on satamalahtihanke, sanoo Marjalaakso.

Mikkelin kaupungilla on käynnissä koko joukko erilaisia elinkeinopolitiikan kehittämishankkeita, mutta kovinta kärkeä vielä kaivataan.

— Pohjatyötä on tehty valtavasti, mutta se ykkösjuttu puuttuu, sanoo konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.



— Kaipaisin rohkeutta ja intohimoa kehittämiskeskusteluun. Liian vähän tarjotaan sellaisia hulluja ideoita, esimerkiksi vaikka matkailuelinkeinossa.



Paljon on tekeillä joka suunnalla, mutta luovuus on jäänyt taka-alalle.

— Taitaa olla vähän uupumustakin. Energia menee arkipäivään, vaikkapa rakennusten sisäilmahaasteiden kanssa painimiseen.



Marjalaakso perää keskustelua siitä, mikä on Mikkelin vetovoiman kärki.

— Itse olen sitä mieltä, että tärkeimpiä hankkeita on satamalahti. Parempaa paikkaa ei ole, jos halutaan saada lisää toimintaa, yrityksiä, palveluja ja uusia asukkaita.

Marjalaakso johtaa kaupunkiorganisaatiossa kokonaan uutta elintä, konserni- ja elinvoimajaostoa.

Jaosto on kaupunginhallituksen alainen valmisteleva, elinkeinopolitiikkaa ja kaupunkikonsernia koordinoiva luottamushenkilöryhmä.

— Jaosto on kuin ajatuspaja, joka syöttää kaupunginhallitukselle ajatuksia. Mukana on sekä kokenutta luottamushenkilöväkeä että uusia kasvoja.



Jaosto on oikeastaan vasta lämmitellyt toimintaansa. Alku on mennyt konsernin toimintaan ja yhtiöihin perehtymisessä.

— Jatkossa keskitytään elinkeinopolitiikan vahvistamiseen.

Täytyy miettiä, mikä on Mikkelin juttu. Olli Marjalaakso



Biotalousbisnekseen mallia Kalevankankaalta



Mikkeli valmistelee elinvoimaohjelmaa. Pohjana on erilaisia kehittämisalustoja.

Tarkastelussa ovat ennen muuta Ecosairila sekä Kalevankankaan liikunnan ja vapaa-ajan alue, jota kutsutaan hyvinvointikampukseksi, ja arkistoalan Memory campus.

Yksi alusta keskittyy vapaa-aikaan ja matkailuun, jossa osana on Saimaan Geopark-hanke.



Matkailuun on perustettu oma työryhmä.

— Mikkelillä on Visulahti ja Kenkävero ja paljon muuta, mutta mikä olisi se asia, joka erottaa Mikkelin muista?

— Ei voi olla niin, että vain markkinoidaan. Tuotteistamisessa on paljon tekemistä.

On vaara, että matkailijan odotukset petetään.

— Täytyy miettiä, mikä on Mikkelin juttu. Olisiko se vaikka Astuvansalmen naissoturi? Ei sellaista ole missään muualla. Ajatus voi tuntua hullulta, mutta pitää erottautua.

Digitaaliselta arkistoinnilta odotetaan paljon. Marjalaakso kehuu digi-Mikkelin lanseeramisessa tehtyä työtä.

— Digital-Mikkelille jopa naureskeltiin, mutta nyt nähdään, mihin se on johtamassa. Yksi esimerkki on Fujitsun osaamiskeskuksen tulo Mikkeliin.



Ecosairilan vihreä ja sininen biotalous vielä odottaa läpimurtoa.

— Se luo uutta liiketoimintaa, mutta kokonaisuudesta ei vielä oikein tiedä. Täytyy löytää samanlainen konsepti kuin Kalevankankaalla, jossa Stadiumin ympärille syntyy tutkimusta, koulutusta, yritys- ja vapaa-ajan toimintaa.



Koko konserni tukemaan kehitystä



Kaiken taustalla on kaupungin oma julkistalouden kunto. Jatkossa emokaupungin ja sen konsernin yhteistyötä tiivistetään.



Marjalaakso kiinnittää huomiota konsernivelkaan. Emokaupungilla on velkaa noin 4 000 euroa asukasta kohden ja konsernilla saman verran päälle.

— Velka on huoli. Se on syntynyt tietoisesti tuottavien investointien vuoksi, mutta myös vaivihkaa.

— Erityisesti on katsottava korjausvelkaa, jota kiinteistöissä ja kaduissa on yhteensä yli 160 miljoonaa euroa.

Konsernirakennetta on tarkoitus tiivistää. Kokonaan tai osaksi kaupungin omistamia tytäryhtiöitä on nelisenkymmentä. Osakkuusyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt mukaan luettuna määrä on lähes 70.



Isoja muutoksia konsernirakenteessa ei näillä näkymin ole tulossa. Kehitysyhtiö Mikseille on annettu työrauha, eikä energiayhtiö Esen myyminen ole ajankohtainen.

— Uhkia ei ole näkyvissä, eikä fuusioita ole tulossa. Rakennetta ja toimintaa tiivistetään, sanoo Marjalaakso.