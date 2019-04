Sote-kuntayhtymä Essote ei aiokaan ostaa Kyyhkylä Oy:n osakkeita eikä liiketoimintaa. Näin Essoten johtavat virkamiehet esittävät sote-yhtymän hallitukselle torstaisessa kokouksessa.

Esityslistan mukaan Kyyhkylän tiloissa olevan kuntayhtymän oma toiminta siirretään Mikkelin keskussairaalaan. Essoten mukaan Kyyhkylän tilojen kunto ja tulevien peruskorjausten epävarmuus puoltavat toimintojen siirtoa.

Tällä hetkellä Kyyhkylän kuntoutussairaalassa toimivat Essoten 26-paikkainen vaativan kuntoutuksen osasto, 24-paikkainen lähikuntoutusosasto sekä vanhuspalvelujen 25-paikkainen jaksohoitoyksikkö.

Essote näkee pystyvänsä turvaamaan tarvittaessa sotainvalidien ja -veteraanien laadukkaan hoidon ja hoivan omina palveluinaan. Essoten esityslistan mukaan Kyyhkylässä nykyisin toimiva henkilöstö voi hakeutua Essoten avoinna oleviin tehtäviin.

Essoten valtuusto hyväksyi joulukuussa talous- ja muutosohjelman, jonka mukaan vaativan kuntoutuksen ja lähikuntoutuksen osasto muuttavat syyskuussa Mikkelin keskussairaalaan.

Sen jälkeen Essoten toiminnoista enää jaksohoitoyksikkö jää Kyyhkylän sairaalaan. Essote suunnittelee myös sen muuttoa jonnekin muualle, mutta muuton aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Lisäksi Kyyhkylässä on 15-paikkainen osasto, jossa on vanhusten asumispalveluasiakkaita puitesopimuksen mukaisesti. Tämän palvelun Kyyhkylä Oy tuottaa Essotelle, joka on vastuussa sote-palveluiden järjestämisestä. Essote neuvottelee Kyyhkylän kanssa vielä erikseen tästä puitesopimuksen jatkosta.

Essoten heikentynyt taloustilanne edellyttää palvelu- ja tilaverkon tiivistämistä

Kuntayhtymän johtaja esittää hallitukselle, että sote-yhtymän heikentynyt taloustilanne edellyttää palvelu- ja tilaverkon tiivistämistä, jotta saadaan aikaan kustannushyötyjä.

— Ei ole perusteltua laajentaa toimintaa liiketoiminta- ja osakekaupoilla, Essoten hallituksen listalla perustellaan.

Essoten mukaan tilat eivät vastaa toiminnan tarpeita ilman laajoja muutoksia. Asian on valmistellut Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä.

Essoten hallitus kokoontuu käsittelemään asiaa torstaina.

Kyyhkylä Oy ja Essote olivat solmineet aiesopimuksen osakkeiden ja toiminnan siirtymisen valmistelusta Essotelle. Sopimuksen voimassaolo päättyi elokuun lopussa 2018.

Majoitus- ja juhlapalveluja tarjoavan Kyyhkylän kartanon toiminnot eivät kuuluneet neuvottelujen piiriin. Niiden toiminnasta vastaa kokonaan eri yhtiö.

Kyyhkylä Oy:n omistaa kokonaan Kyyhkylä-säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto ja Mikkelin kaupunki.

Kyyhkylä Oy:llä on tiloissa palveluasumista ja kuntoutusta: yksi tehostetun palveluasumisen 18-paikkainen yksikkö, 30-paikkainen kuntoutusosasto sotainvalideille sekä muille veteraaneille ja Kelan lähettämille kuntoutujille. Lisäksi Kyyhkylällä on avohoitoyksikkö, jonne kuka tahansa voi hakeutua.