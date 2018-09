Siltavanhukset lähtevät vihdoin Kiepinsalmesta ja Lapassalmelta — Siltaremontit tulevat vuodeksi osaksi mäntyharjulaisten ja kangasniemeläisten arkea

Mäntyharjulaisten ja kangasniemeläisten arkea ovat ensi vuoden ajan siltaremontit, kun molemmissa kunnissa uusitaan keskustaa lähellä sijaitseva maantiesilta.

Mäntyharjussa korjataan Kallaveden ja Pyhäveden yhdistävä Kiepinsalmen silta Mäntyharjutiellä.

Kangasniemellä työn alle otetaan Tervaniemen ja Lapasniemen välissä seututiellä 616 sijaitseva Lapassalmen silta.

Kolmas samassa urakassa korjattava silta on Kerivirran silta Heinävedellä.

Kaikkiin kolmeen siltaan on myönnetty valtion korjausrahaa, joka on osoitettu vuosille 2016 – 2018.

Siltaremontit ovat viivästyneet, koska Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät vesilain mukaiset ympäristöluvat ottivat aikaa lopulta vuoden ja kolme kuukautta.

Nyt työt kuitenkin viimein alkavat. Projektipäällikkö Teemu Saastamoinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta vahvistaa, että urakat on juuri kilpailutettu ja tekijäksi valittu Destia Oy.

— Sopimusta Destian kanssa ei ole vielä allekirjoitettu, koska valitusaika on menossa, mutta suunnitelmat ovat olemassa ja tapaaminen sovittu 17. syyskuuta.



Kieppi ensin, Lapassalmi keväällä

Kiepinsalmi on vuorossa ensin. Destian työpäällikkö Antti Aholainen kertoo, että työt alkavat lokakuussa ja jatkuvat vuoden 2019 marraskuulle saakka.

Töitä tehdään läpi vuoden, lukuunottamatta arviolta kuukauden mittaista talvitaukoa helmikuun kieppeillä.

Vuonna 1939 valmistunut teräsbetoninen holvisilta uusitaan kahdessa osassa. Siltaremontti ei pysäytä liikennettä Mäntyharjun poistumistiellä.

— Ajoväylä kaventuu, mutta tie säilyy koko ajan kaksikaistaisena. Jos rajoitteita tulee, ne ovat lyhytaikaisia, Aholainen lupaa.

Kiepin siltaremontti ei pysäytä liikennettä Mäntyharjuntiellä.

Lapassalmella siltaremontti alkaa vasta ensi keväänä, mutta kiertotie rakennetaan Aholaisen mukaan syksyllä, todennäköisesti lokakuussa.

Kiertotie tulee sillan itäpuolelle ja on yksikaistainen, mutta Kangasniemelläkin haittaa liikenteelle pitäisi tulla vain vähän.

— Tie on sen verran hiljainen, että yksikaistaisella ratkaisulla selvitään hyvin, Aholainen uskoo.

Lapassalmen teräsbetoninen palkkisilta on valmistunut vuonna 1954. Nykyinen silta korvataan kokonaan uudella sillalla. Työt vievät aikaa maaliskuulta marraskuulle 2019.