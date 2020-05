Työministeri Haatainen esitteli hallituksen ravintolatuen: rahaa luvassa yhteensä noin 120 miljoonaa euroa

Tuen pykäliä viilataan yhä. Tavoite on antaa asiasta esitys torstaina, mutta se voi ministerin mukaan venyä perjantaille.

Hallitus tukee koronaepidemian vuoksi suljettuja ravintoloita noin 123 miljoonan euron arvoisella tukipaketilla.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli tukipaketin keskiviikkoiltana. Ravintolatuki on kaksiosainen: ensimmäinen auttaa työllistämään ja toinen kohdistuu juokseviin kustannuksiin.

Työllistämistuen osuus tukipaketista on 40 miljoonaa euroa, jos 40 000 työntekijää työllistyy sen avulla uudelleen. Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.

– Luku täsmentyy, kun maksatus tehdään, mutta tämä on pohja-arvio, Haatainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Haataisen mukaan ravintolatuen pykäliä viilataan yhä. Tavoite on antaa esitys torstaina. Esityksen antaminen saattaa ministerin mukaan siirtyä perjantaille.

Ravintolat sulkivat ovensa 4. huhtikuuta alkaen. Eduskunta velvoitti päätöksen yhteydessä hallitusta korvaamaan toiminnan rajoittamisesta aiheutuvat menetykset. Tukipakettia on julkisuudessa tämän jälkeen ehditty vaatia moneen kertaan.

Haatainen vastasi tiedotustilaisuudessa valmistelunopeuteen liittyvään kritiikkiin. Ministerin mukaan työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat yhdessä valtiovarainministeriön kanssa työskennelleet esityksen parissa taukoamatta, mutta se ei ole ollut "lakiteknisesti helpoimmasta päästä". Myös tuen käytännön toteuttaminen on vaatinut pohdintaa.

– Tällaista esitystä ei ole Suomessa aiemmin tehty, ministeri sanoi.

Osa tuesta automaattista verotietojen perusteella

Työntekijätuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuelle on, että työntekijälle maksettu palkkasumma kolmen kuukauden ajalta rajoituksen päättymisen jälkeen on yhteensä vähintään 2 500 euroa. Tuki myönnetään hakemuksesta, ja sitä voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.

Juoksevia kustannuksia kattava tuki määräytyy sen perusteella, kuinka paljon yrityksen myynti on pienentynyt huhtikuussa verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys on 15 prosenttia myynnin laskusta. Hyvitys voi olla enimmillään 500 000 euroa, mutta Haataisen mukaan se vaihtelee merkittävästi ravintolakohtaisesti, koska tuki määräytyy toiminnan laajuuden mukaan.

Kiinteiden kustannusten hyvitys myönnetään pääosin ilman hakemuksia kahdessa erässä, joista toinen on tarkoitus maksaa mahdollisimman pian. Automaattisesti maksettavan tuen pohjana ovat Verohallinnolta saatavat arvonlisäverotiedot.

– Hyvitys suoritetaan vain niille yrityksille, jotka ovat maksaneet veronsa, ministeri sanoi automaattisesta tuesta.

Etujärjestö vaatii kolminkertaista summaa

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa arvosteli tukipakettia tuoreeltaan. Yhdistys on halunnut lähes kolme kertaa suurempaa tukea alalle ja vaatii aiemman toiveensa mukaisesti, että eduskunta kohottaa korvauksen 350 miljoonaan euroon.

– Hallituksen esittämä korvaus ei riitä pelastamaan ravintoloita ja työpaikkoja, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.

Juoksevien kustannusten tukeen sisältyy leikkuri, jota MaRa myös kritisoi. Yrityksille, joilla tammi–helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia.

– Leikkuri on epäoikeudenmukainen ravintoloiden sisäisen kilpailutilanteen reiluuden näkökulmasta, MaRa kritisoi.

