"Etätyössä kannattaa vahtia omaa työntekoa" – Kysyimme neljältä mikkeliläiseltä, miten he ovat järjestäneet etätyönsä

Kysyimme mikkeliläisiltä, miten he ovat järjestäneet etätyönsä ja millaisia vinkkejä he antavat muille kotitoimiston työläisille.

Kuvataiteilija Pirita Lautalalla on viisikymmentä oppilasta kuvataiteen perusopetuksessa Mikkelin kansalaisopistossa. Kun lähiopetus päättyi, Lautala mietti, mikä olisi paras tapa jatkaa etänä lasten ja nuorten kanssa. Oppitunteja on vielä paljon jäljellä, koska opetus kestää joissakin ryhmissä toukokuun puoliväliin saakka.

Pirita Lautala Pirita Lautala lähettää kuvataideoppilailleen tehtävät sähköpostitse.

– Lähetän tehtävät ja ohjeet sähköpostissa ja työt palautetaan sähköisesti. Tällä tavalla opetus on helppoa aloittaa, eikä tekniikka rupea tökkimään, koska tiedostokoot ovat pieniä. Myös pienemmät oppilaat pystyvät osallistumaan helposti huoltajan sähköpostin kautta. Annan jokaiselle henkilökohtaisen palautteen kirjallisesti.

– Opetus tapahtuu normaalisti kädestä pitäen. Nyt pysytään kuitenkin opetussuunnitelman raameissa. Tärkeää on, että kaikilla on samat välineet, ja töitä täytyy suunnitella sen mukaan.

– Etätyössä kannattaa käyttää itselleen tuttuja välineitä. Ja vahtia omaa työntekoa, vinkkaa Pirita Lautala.

Suomen Controlteamin varatoimitusjohtaja Kirsi Lepistö on tottunut etätyöntekijä. Ensimmäistä kertaa hän kuitenkin on kotitoimistossaan tilanteessa, jossa ei voi tietää, kuinka kauan etätyö jatkuu. Hänen vastuullaan ovat rakennuttamisprojektien hallinnolliset työt ja henkilöstöjohtaminen. Kaikki onnistuu etänä.

Kirsi Lepistö Suomen Controlteamin varatoimitusjohtaja Kirsi Lepistö on tottunut etätyöntekijä.

– Kotoa käsin työskentely on helppoa, sillä tarvittavat verkkopalvelut ovat olleet normaalistikin käytössä. Yhteydet toimivat tällä hetkellä hyvin, toivottavasti myös jatkossa. Työpaikallamme on totuttu etäkokouksiin ja virtuaaliseen yhteydenpitoon, joten tämä kaikki on tuttua. Ainoastaan toimintaympäristö on kotiin rajattua.

– Työskentely sujuu hyvin, kun voin olla reaaliaikaisesti yhteydessä työntekijöihin ja asiakkaisiin. Kannattaa viimeistään tässä vaiheessa ottaa käyttöön verkossa toimivat palvelut. Skypen kautta olemme tottuneet näköpuheluiden helppouteen. Silloin työpäivä ei tunnu yksinäiseltä.

Vesistöasiantuntija Liisa Muuri aloitti etätyöt lievästi flunssaisena. Elyn työntekijänä hän ei ole aikaisemmin tehnyt etätöitä, mutta arki on lähtenyt sujumaan kotitoimistolla koiran kanssa.

Liisa Muuri Vesistöasiantuntija Liisa Muuri on huomannut, että etätyöskentely kuormittaa verkkoa, joten työskentely on tavallista hitaampaa.

– Hitaampaa tämä työskentely on, koska loputkin työntekijät ovat siirtyneet etätöihin. Kun koko valtionhallinto käyttää samoja yhteyksiä, verkko kuormittuu. Tässä tilanteessa tulee opiskeltua erilaisia työtiloja. Nyt tiedän kokemuksesta, että Teams toimi paremmin kuin Skype.

– Kun joutuu odottamaan, että tiedostot latautuvat, voi tehdä taukojumppaa. Lounaan ajaksi on mukava ottaa etäyhteys työkavereihin ja viettää yhdessä virtuaalista ruokatuntia. Kurjinta tässä etätyössä on yksinäisyys. Työskentelyn aikana meillä ei ole näköyhteyttä, koska verkko kuormittuu.

Petri Pelli työskentelee palvelujohtajana Mikkelin kehitysyhtiössä Mikseissä.

Petri Pelli Miksein palvelujohtaja Petri Pelli auttaa yrittäjiä etänä etätyöskentelyssä.

Etätyössään hän auttaa yrittäjiä työskentelemään etänä ja toimii vertaistukena.

– Neuvonta- ja kehittämispalvelua tarvitaan ihan eri tavalla tällaisena poikkeusaikana. Uusien yritystukien hakemisessa on omat haasteensa. Onneksi kaikki toimii verkossa – niin kauan kuin verkko on toiminnassa.

– Vinkkinä kaikille etätyöntekijöille: tutustukaa rohkeasti uusiin työvälineisiin. Googlaamalla löydät apua, kuinka toimia. Jos kotona on diginatiiveja koululaisia, he myös varmasti auttavat vanhempiaan.