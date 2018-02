Mikkeli rakentaa uuden päiväkodin Kalevankankaalle — Lopullista päätöstä ei vielä ole, mutta luottamusjohto puoltaa päiväkodin sijoittamista nykypaikalle Mikkeli purkaa sisäilmaongelmaisen Kalevankankaan päiväkodin. Uusi on tulossa samalle paikalle. Myös Kalevankankaan koulu- ja liikunta-alueen bussiyhteyksiä lisätään. Vesa Vuorela Mikkeli rakentaa uuden päiväkodin Kalevankankaalle nykyisen kiinteistön paikalle. Sisäilmaongelmainen rakennus puretaan. Lopullista päätöstä paketista vielä ei ole, mutta tämä suunta on luottamusjohdon puolelta annettu jatkosuunnittelun pohjaksi.



Mikkelin kaupunki rakentaa uuden päiväkodin näillä näkymin Kalevankankaalle nykyisen päiväkodin paikalle.



Asiasta ei ole lopullista päätöstä, mutta kaupunkirakennetyöryhmä on linjannut, että suunnittelua jatketaan Kalevankankaan vaihtoehdon pohjalta.

Sekä kaupungin poliittinen johto että virkamiesjohto laskevat, että paikka on sopiva. Nykyinen kiinteistö puretaan.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että Kalevankankaan ratkaisulle on perustelunsa.

Paikkaa puoltavat muun muassa luonto- ja ympäristöolot sekä alueen liikuntapainotteisuus.

Samaa mieltä on myös sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen. Hänen mukaansa alue on toimintaympäristönä upea.



Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen (vihr.) puoltavat Kalevankangasta päiväkodin sijoituspaikkana.

— Suunnitteluohje on kaupunkirakennetyöryhmässä annettu siltä pohjalta. Paikka on hyvä. Rakentaminen tapahtuisi vuonna 2019, sanoo Aholainen.



Sopivia rakennuspaikkoja ei liiemmin ole



Suunnittelun aikana tarkastelussa on ollut tiettävästi ainakin pari paikkaa, muun muassa entisen Siekkilän koulun tontti ja jokin paikka kaupungin keskustan tuntumassa.



Paikkakysymykseen ottavat kantaa vielä rakenneryhmä ja lautakunta.

Liikanen ei kommentoi muita keskustelussa olleita paikkavaihtoehtoja, mutta pohtii, että sopivia tontteja ei oikein ole muualla kaupungissa.

— Näyttää siltä, että päädytään Kalevankankaan vaihtoehtoon.

Päiväkodin jatko Kalevankankaalla edellyttää alueen bussiyhteyksien parantamista.

Liikenneyhteyksien tarkistamista puoltaa koko alueen monikäyttö. Alueella on useita liikuntapaikkoja, ja valmistumassa on uusi monitoimihalli Stadium.



Uudesta puhuttiin jo syksyllä, mutta paikka oli auki



Mikkeli on pohtinut Kalevankankaan päiväkodin tilannetta pitkään. Päiväkoti kärsii sisäilmaongelmista.

Kiinteistössä tehtiin korjauksia ja haettiin parannusta sisäilmaongelmiin. Selvityksissä kiinteistössä havaittiin vaurioita, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja.



Suurimpana ongelmana ovat ulkoseinän eristekerroksen mikrobikasvustot. Nykyinen seinärakenne mahdollistaa mikrobien kulkeutumisen ilmavirtausten mukana sisäilmaan.

Muita sisäilmaan vaikuttavia haittatekijöitä ovat mineraalikuitulähteet, paikalliset muovimaton hajoamisesta johtuvat voc-yhdisteet sekä alueelliset lattiamateriaalin mikrobivauriot.

Päiväkoti toimii nykyisin parakkiväistötiloissa Taitolan kiinteistön läheisyydessä.

Viime syksynä tekninen johto päätyi esittämään, että päiväkotia ei saneerata, vaan rakennetaan uusi. Tuolloin auki oli uuden kiinteistön sijoituspaikka.



Viime syksyn arvion mukaan uusi 140 lapsen päiväkoti maksaa 3,5—4 miljoonaa euroa.