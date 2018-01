Mikkelin kouluissa syödään yhä enemmän kasvisruokaa – Myös täysin vegaaneja lapsia ja nuoria on jo Vegaanien määrä kasvaa pikkuhiljaa Mikkelin kouluissa. Yläkoululainen tai lukiolainen ei tarvitse ruokavalioon vanhemman tai lääkärin lupaa. Jaakko Avikainen Robert Nyman on yksi Mikkelin kaupungin keskuskeittiö Isopadan dieettikokeista. Hän joutuu päivittäin varmistamaan, että vegaaninuoret saavat tarpeeksi proteiinia kouluruoasta.

Dieettikokki Robert Nyman levittää porkkanasuikaleet, kikherneet ja paprikasuikaleet vuokaan ja kaataa niiden päälle tacokastiketta. Hän valmistaa vegaanista kouluruokaa, tällä kertaa kasvis-nuudeliwokkia, mikkeliläisille koululaisille ja opiskelijoille.

Vegaaniruokaa tehdään keskuskeittiö Isopadassa Mikkelissä joka päivä 15 nuorelle. He ovat kaikki yläkoulussa tai lukiossa.

Vegaanisessa ruoassa ei käytetä mitään eläinperäisiä tuotteita: ei lihaa, maitoa tai kananmunia. Se asettaa omat haasteensa kouluruoan tekijöille, sillä aterian täytyy täyttää tietyt ravintosuositukset. Kun proteiininlähteenä ei voi käyttää esimerkiksi juustoa, täytyy keskuskeittiön kokkien miettiä tarkkaan, millä suositukset täytetään.

Yhteensä ruoka-annoksia tehdään keskuskeittiössä päivittäin 6 000. 15 annosta vegaaniruokaa ei siis vielä ole kovin paljon, mutta se kertoo koko ajan kasvavasta trendistä. Muutama vuosi sitten vegaaneja oli vain muutama.

— Nuoret ovat entistä tiedostavampia ja omaa identiteettiä halutaan korostaa ruokavaliolla, tuotantosuunnittelija Marja Jussi-Pekka sanoo.

Päivittäin jopa 500 annosta erityisruokaa

Isopadan keskuskeittiössä valmistetaan paljon erityisruoka-annoksia. Suurimman yksittäisen erityisruokavalioryhmän muodostavat ruoka-aineallergiset lapset.

— On paljon erilaisia ruoka-aineita, joille lapset ovat allergisia, Jussi-Pekka kertoo.

Mikkelin keskuskeittiössä on kaksi dieettikokkia, Robert Nyman ja Jani Keränen sekä ruokapalvelutyöntekijä Teija Ikonen, joiden vastuulla on valmistaa erityisruokavalioannokset. Keskuskeittiön ”dieettipuolelle” onkin kiinnitetty lukuisia muistilistoja, joihin on kirjoitettu kokille selkeät ohjeet lapsikohtaisiin aterioihin: Eetulle oma annos, Annalle ei tätä.

Palveluesimies Manne Peltonen kertoo, että ruoasta riippuen erityisruokavalioannoksia menee päivittäin noin 300—500. Kaikista yleisimmät ruokavaliot ovat gluteeniton, laktoositon, maidoton ja sianlihaton annos.

Jos lapsi on jollekin ruoka-aineelle allerginen, tarvitaan asiasta lääkärintodistus.

Uskon, että tulevaisuudessa sekä alakouluissa ja päiväkodeissa on vegaaneja. - Marja Jussi-Pekka

Alakoululaisia vegaaneja ei vielä ole

Vegaaniksi Mikkelissä voi sen sijaan ryhtyä kouluruokailussa ilman vanhempien, terveydenhoitajan tai lääkärin lupalappua. Pelkkä ilmoitus keittiöön riittää.

— Vegaaneilla kyse on elämänkatsomuksellisesta asiasta, emmekä me voi vaatia siitä todistusta tai rajoittaa sitä, Jussi-Pekka sanoo.

Jos alakoululainen ilmoittaisi ryhtyvänsä vegaaniksi, siihen pyydettäisiin todennäköisesti vanhempien lupaa. Vielä näin ei ole tarvinnut tehdä, sillä alakoulussa ei vegaaneja Mikkelissä ole. Jussi-Pekan mukaan keskuskeittiöllä kuitenkin jo odotellaan, milloin ensimmäiselle alakoululaiselle tehdään vegaaninen kouluruoka-annos.

— Uskon, että tulevaisuudessa sekä alakouluissa ja päiväkodeissa on vegaaneja, hän sanoo.

Vegaaninen kouluruoka on mainittu myös valtion kouluruokailusuosituksissa. Proteiinin saannin lisäksi vegaanin haaste on saada tarpeeksi kalsiumia, D-vitamiinia, B12-vitamiinia sekä jodia.

Härkis ja mifu tulivat ruokalistalle

Mikkeliläisissä kouluissa tarjotaan kasvisruokaa kerran viikossa. Lisäksi kasvisruokaa on yläkouluissa ja lukiossa tarjolla joka päivä kala-ja lihavaihtoehdon rinnalla. Sitä voi ottaa kuka tahansa.

Kouluruokailusuosituksissa mainitaan, että myös alakoululaisille voisi tarjota kasvisvaihtoehdon joka päivä. Sitä harkitaan myös Mikkelissä.

Tänä syksynä kaupunki otti käyttöön uudet lihattomat proteiinilähteet, mifun ja härkiksen. Mifu on maitoproteiinista valmistettu tuote, härkis taas on härkäpapua. Molemmista proteiineista tehdyt ruoat saivat hyvää palautetta etenkin yläkoululaisilta.

— Alakoululaiset olivat sanoneet, että ei ole niin hyvää, mutta olivat kuitenkin käyneet hakemassa lisää, Jussi-Pekka sanoo.

Kanakastike ei ollutkaan kanakastiketta

Mikkelin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Katariina Juhakoski on tyytyväinen, että vegaani- ja kasvisruokaan halutaan Mikkelin kouluissa panostaa. Hänen mukaansa vegaanit ovat olleet tyytyväisiä saamaansa ruokaan.

Juhakoski kehuu myös kasvisruokaa, jonka syöminen on hänen mielestään lisääntynyt. Myös Jussi-Pekka vahvistaa, että kasvisruokailu on lisääntynyt paljon Mikkelin kouluissa.

— Ihmiset, jotka syövät myös lihaa, ottavat myös helpommin kasvisruokaa, kun sitä on tällä tavalla tarjolla, Juhakoski sanoo.

Hän kertoo taannoisesta koulussa tarjotusta kastikkeesta, joka näytti kanakastikkeelta mutta olikin quornkastiketta. Quorn on sieniproteiini, mutta on koostumukseltaan ja maultaan hyvin samantyyppistä kuin sana.

— Osa ei edes huomannut, ettei se ollut kanaa. Se oli iso eettinen valinta, Juhakoski sanoo.

Lihattomat tuotteet ovat kalliita

Juhakoski on itsekin kasvissyöjä. Hän muistuttaa, että nuoret ovat nykyisin hyvin skarppeja ja valveutuneita siitä, mitä he haluavat syödä.

Nuorisovaltuuston työvaliokunta vieraili Isopadassa viime vuonna ja ikuistivat itsensä Facebook-päivitykseen. Mikäli upotus, ei näy, pääset katsomaan sen tästä. Keskustelussa esille nousi esimerkiksi se, voisiko kaikki kasvisruoka olla Mikkelin kouluissa vegaanista. Joskus koulun kasvisruoassa käytetään esimerkiksi paljon juustoa, ja kaikki opiskelijat eivät pidä siitä.

— Asia pitäisi tutkia tarkemmin. Myös hintaa pitäisi miettiä, ettei aterian hinta nouse liian korkeaksi.

Lihattomien tuotteiden ongelma onkin niiden hinta. Esimerkiksi härkis maksaa yli 10 euroa kilolta ja se on liian arvokasta kovin ahkeraan käyttöön. Pelkästään kasviksista valmistettu ruoka olisi halpaa, mutta se ei täytä ravintosuosituksia.

Jussi-Pekan mukaan kasvisruokailun kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista keskuskeittiöllä tänä vuonna.

— Hyvän reseptin kehittämisessä voi mennä jopa kaksi vuotta, että se toimii asiakkaalle.