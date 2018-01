Mikkelistä on kuoriutunut kahviloiden kaupunki — Pelkkä pulla ei enää riitä Mikkelin kahvilatarjonta on viime vuosina muuttunut ilahduttavan kirjavaksi. Risto Hämäläinen Otto Ravantti haluaa, että kahvila Sun Saimaassa viihdytään vaikka vähän pitempäänkin.

Sun Saimaan yrittäjä Otto Ravantti kehottaa peremmälle jo ovella. Kysymättä on selvää, että välitön mutta rauhallinen tunnelma ja asiakkaan huomiointi on paikan tavaramerkki.

— Ja tuotteiden laatu, lisää yrittäjän puoliso Irina Ravantti myyntipöydän takaa.



Lahjatavarakahviossa nautitaan leipomuksia, jotka valmistaa ristiinalainen leipomo Savenius sekä Pullamobiilin entinen yrittäjä Leena Karjalainen. Kahviota pyörittävä Sun Saimaa Oy vastaa myös Ristiinassa Saimaan rannalla sijaitsevan Kallioniemen toiminnasta.



Otto Ravantin filosofiaan kuuluu, että kilpailemisen sijaan hän pyrkii tekemään yhteistyötä muiden paikallisten yrittäjien kanssa.

— Pyritään kehittämään kahvilakulttuuria. Ihmisillä on oikeus ja velvollisuuskin vaihtaa välillä paikkaa. Itse ainakin tykkään käydä välillä erilaisissa paikoissa.

Yrittäjä kertoo ilahtuvansa, jos asiakas istahtaa kahvilaan pariksi tunniksi hyvän kirjan ääreen.

— Tunnelmassa olemme panostaneet rauhallisuuteen. Haluamme, että asiakkaat viihtyvät, ja kun vietämme täällä 14 tuntia päivässä, haluamme viihtyä itsekin.

Sun Saimaa eroaa monesta muusta mikkeliläisestä kahvilasta siten, että se on auki sunnuntaisinkin.



Otto Ravantti kertoo havainneensa kysynnän jo ennen, kuin hän oli edes ajatellut kahvilan perustamista.

— Ymmärrän kyllä, että kaikille se ei ole mahdollista. Sunnuntaisin meillä on musiikkivieraita, jotka ovat olleet pääosin paikallisia. Ensi vuoden ohjelmia ei ole vielä lyöty lukkoon.

Liki 50 ympärivuotista työntekijää kuudessa eri toimipisteessä työllistävä Ramin Konditoria toimii Mikkelin lisäksi Kouvolassa ja Kuopiossa. Yrittäjä Raimo Liedes sanoo, että ketjun luominen on ollut kovan työn takana.

— Kahvilassa asiakkaan keskiostos on pieni, joten asiakasvirran pitää olla aika kova, että se kannattaa. Tuotteiden ja palvelun pitää olla kunnossa, se on kaiken a ja o. Me teemme kaiken itse 99-prosenttisesti.



Liedes on pannut merkille, että kahvila-ala on Mikkelissäkin piristymään päin.

— Mutta yhtään ei tiedä, käykö huomenna ketään.

Risto Hämäläinen Leipurikonkari Raimo Liedes painottaa ennen kaikkea tuotteiden ja palvelun laatua.

Leipurikonkarin mielestä yksi selkeä muutos Mikkelinkin kahvilakulttuurissa on ollut suolaisten tuotteiden kysynnän kasvaminen. Liedes kertookin täytettyjen patonkien lukeutuvan heidän hittituotteisiinsa.

Yrittäjän mukaan asiakkaat kyselevät aina välillä sunnuntaiaukiolojen perään, mutta niitä on vaikea saada kannattamaan.



— Kokeilimme sitä silloin, kun avasimme kahvilan kauppakeskus Akselissa. Jos päivän aikana käy 40—50 asiakasta, tulos on miinusmerkkistä. Kesällä on turisteja, mutta silloin myös torikahvilat ovat auki. Ihmiset lähtevät mielellään kävelylle sunnuntaisin, mutta eivät pakkasella, Liedes pohtii.



Raimo Liedeksen tytär Pirita Huikuri on isänsä tavoin sitä mieltä, että kahviloiden näkymät ovat kaupungissa myönteiset.

— Kun avasimme 20 vuotta sitten Mikonkadulla, kahviloita oli aika vähän, hän vertaa.

Huikurin mukaan monipuolinen tarjonta, kuten gluteenittomien ja kevyempien vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaille on tärkeää.

— Asiakkaat ovat nykyään laatutietoisia. He osaavat pyytää ja vaatia.

Risto Hämäläinen Atlas Väisänen musisoi vierailevana artistina Galleria Cafe Nyanzassa. Yrittäjä Meriel Tuliainen avasi kahvilansa taiteen ja kulttuurin kehdoksi.

Mikkeliläinen paluumuuttaja Meriel Tuliainen päätti vuosia poissa oltuaan perustaa kotikaupunkiinsa eurooppalaistyylisen kulttuurin ja taiteen täyteisen kahvilan. Viime kesänä avautunut Galleria Cafe Nyanza tarjoilee asiakkailleen myös live-musiikkia. Yrittäjällä itselläänkin on pitkä taiteellinen tausta.

— Yritän houkutella tänne samanhenkisiä ihmisiä, Tuliainen sanoo.

Yrittäjän mukaan sunnuntaiaukiolo on ollut harkinnassa, mutta toistaiseksi hän ei ole siihen ryhtynyt.

Suomessa mennään kahville, mutta Espanjassa kahviloissa ja ravintoloissa ollaan ja eletään. -Marika Mayor

Eurooppalaista tunnelmaa on myös Mikkelissä jo viisi vuotta toimineessa kahvila Nandassa, jonka yrittäjä Marika Mayor vietti puoli vuotta Espanjassa yrittäjäharjoittelussa ennen kahvilan avaamista.

Mayor näkee Mikkelin kahvilakulttuurissa myönteisenä kehityksenä muun muassa sen, että asiakaskunta on nuorentunut.



Mayor kertoo halunneensa pitää kahvilaympäristön väljänä sen sijaan, että se olisi tungettu täyteen pöytiä. Ajatuksena on, että hänen kahvilaansa tullaan viihtymään pitkäksi aikaa.

— Suomessa mennään kahville, mutta Espanjassa kahviloissa ja ravintoloissa ollaan ja eletään, hän vertaa maiden tapoja.